Deutliche Siege für die HSG Baar

Den Saisonstart in der Handball-Bezirksliga und -Bezirksklasse möchten die Heimmannschaften sicher gerne vergessen. Mit Ausnahme der HSG Baar II waren immer die Gast-Mannschaften erfolgreich. Leidtragender der Auswärtsstärke war Aufsteiger TV Spaichingen, der mit den beiden Mannschaften deutliche Niederlagen einstecken musste. In der Bezirksklasse setzte Aufsteiger TSV Balgheim gleich eine Duftmarke und kam zu einem überraschend klaren Sieg beim TV Onstmettingen. Auch der Erfolg der HSG Frittlingen-Neufra bei der Reserve der HSG Rietheim-Weilheim war nicht unbedingt erwartet worden.

Bezirksliga Männer

TSV Dunningen – TG Schwenningen 24:28 (13:14). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Die Führung wechselte ständig und keine Mannschaft konnte sich entscheidende Vorteile erspielen. Daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte zunächst nichts. Beim 22:18 (45.) setzte sich Gastgeber Dunningen erstmals mit vier Toren ab. Nach einem 5:0-Lauf waren die Gäste aus Schwenningen aber wieder in Führung. Aufgrund des kleineren Kaders ging den Hausherren gegen Ende der Partie etwas die Puste aus. Dunningen konnte in den letzten 15 Minuten nicht mehr dagegenhalten und musste der TG den Vortritt lassen. Beste Torschützen: TSV: Timo Häsler 8/3; TGS: Richard Keller 8/4.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Albstadt II 27:36 (12:16). Nach einem guten Start der Gäste aus Albstadt kämpfte sich Ostdorf/Geislingen wieder heran und bis zum 10:10 in der 19. Minute war alles offen. Aus einer gut stehenden Abwehr heraus setzten sich die Albstädter dann bis zur Pause mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel bauten die Gäste ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Die HK war am Ende chancenlos. Beste Torschützen: HK: Andreas Haug 9/4, HSG: Jonas Hagg 8/4.

TV Streichen – HSG Rottweil II 21:27 (15:12). Die Gastgeber legten stark los. Nach 14 Minuten führte der TVS 7:1. Die Rottweiler Reserve fing sich aber und hatte beim 12:13 (29.) den Anschluss hergestellt. Streichen konnte den Vorsprung aus der ersten Hälfte bis Mitte des zweiten Durchgangs halten. Mit einer Serie von sieben Toren setzte sich Rottweil auf 22:17 (51.) ab und sorgte damit bereits für die Entscheidung. Beste Torschützen: TVS: Simon Flügel 7/1; HSG: Elias Honer 6/4, Marco Keller 6.

TV Spaichingen – HSG Baar 21:33 (10:12). In einem fairen Spiel erwischten die Spaichinger den besseren Start und lagen schnell 4:1 vorne. Nach dem Ausgleich wurde die HSG stärker und erspielte sich bis zur Halbzeit leichte Vorteile. Den Beginn der zweiten Halbzeit verschlief Spaichingen und der Landesliga-Absteiger von der Baar baute den Vorsprung auf sechs Tore aus. In der Schlussphase unterliefen den Gastgebern zu viele einfache Fehler. Die Gäste hatten am Ende leichtes Spiel. Beste Torschützen: TVS: ausgeglichen; Baar: Christoph Hermann 6, Albert Tafelmaier 6/4.

Bezirksklasse Männer

HSG Baar II – HK Ostdorf/Geislingen II 41:25 (17:11). Die erste Viertelstunde verlief ausgeglichen. Nach dem 6:5 stand die Abwehr der Gastgeber aber immer sicherer und mit schnellen Angriffen setzte sich die HSG-Zweitvertretung bis zur Halbzeit mit sechs Toren absetzen. In der zweiten Halbzeit war Ostdorf/Geislingen chancenlos und beim 27:16 (44.) war die Vorentscheidung gefallen. Die Gastgeber ließen aber nicht locker und landeten einen Kantersieg. Beste Torschützen: HSG: Luca Moosmann 7/2, Dennis Naifert 6; HK: Jan Alexander Riccobono 7/1.

TV Onstmettingen – TSV Balgheim 23:29 (13:14). In der ersten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch. Ständig wechselte die Führung und keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Nach dem Wechsel liefen sich die Onstmettinger immer wieder in der gut stehenden Abwehr der Balgheimer fest. Dagegen nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und so war beim 19:27 (53.) die Vorentscheidung gefallen. Der TVO schaffte in den Schlussminuten ein wenig Ergebniskosmetik. Beste Torschützen: TVO: Michael Grzesch 7/3; TSV: Yoann Mattes 7.

TV Spaichingen II – VfH Schwenningen 23:37 (10:19). Die Schwenninger nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Bis zum 3:4 konnten die Spaichinger noch mithalten. Mit einer starken Abwehrleistung und schnellen Angriffen zogen die Gäste aus der Doppelstadt dann auf 6:18 davon. Dann stabilisierten sich die Spaichinger etwas und die stärker werdenden Hausherren kamen zum 12:20 heran. Doch der VfH zog das Tempo sofort wieder an und zog unaufhaltsam davon. Beste Torschützen: TVS: Patrick Hafner 4; VfH: Marius Anton 9/8.

HSG Rietheim-Weilheim II - HSG Frittlingen-Neufra 14:19 (6:6). Das kampfbetonte Spiel war von Beginn geprägt von starken Abwehrreihen auf beiden Seiten. Daher konnten beide Teams bis zur Pause auch nur sechs Tore erzielen. Nach dem Seitenwechsel kam ein Bruch ins Spiel der Gastgeber und im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben. Dies nutzte Frittlingen-Neufra konsequent aus und setzte sich zum 8:15 ab. In der Schlussphase konnten die Gastgeber lediglich etwas Ergebniskosmetik betreiben. Beste Torschützen. R-W: ausgeglichen; F-N: Tim Flaig 6, Aaron Hoffmann 5.