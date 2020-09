Derby: VfL Nendingen empfängt Donautal-SGM

Am ersten Spieltag in der Kreisliga B 2 kommt es zum Lokalderby zwischen dem VfL Nendingen und der SGM Fridingen/Mühlheim III. Die Nendinger haben sich für diese Saison einiges vorgenommen.

VfL Nendingen – SGM Fridingen/Mühlheim III (Sonntag, 15 Uhr). Nachdem es in der letzten Saison beim VfL Nendingen, auch aufgrund von großem Verletzungspech, nicht nach Wunsch lief, soll es in dieser Saison wesentlich besser laufen. Mit Abdo Jallow (zurück vom SC 04 Tuttlingen II), Maxim Mamalat und Cedric Hensle (von der SGM Fridingen/Mühlheim II) sowie vier A-Jugendspielern sieht die personelle Situation bei den Häldele-Kickern nun wesentlich besser aus. Eine Kostprobe gab es schon letzte Woche, als im Bezirkspokal Ligakonkurrent SV Spaichingen klar mit 4:1 geschlagen wurde.

„Wir haben uns für diese Saison vorgenommen, unter den ersten drei vorderen Mannschaften zu landen“, gibt dann auch VfL-Sportvorstand Armin Senger ein optimistisches Ziel aus. Der Anfang soll am Sonntag im Nachbarschaftsduell gegen Fridingen/Mühlheim III gemacht werden, wenn auch der Sportvorstand warnt.

„In der letzten Saison haben wir gegen den Lokalrivalen nicht so gut ausgesehen, allerdings waren wir dort personell auch nicht gut aufgestellt. Wir wollen natürlich am Sonntag gewinnen, aber es ist ein Derby, der Gegner ist sicherlich auch hochmotiviert und so werden wir es sicher nicht einfach haben“, ist sich Armin Senger sicher. So dürfte für ein spannendes Derby alles angerichtet sein, bei dem sicherlich verbissen um die Punkte gekämpft wird.