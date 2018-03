In den Staffeln 2 und 3 der Fußball-Kreisliga C werden über Ostern acht Nachholspiele ausgetragen.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 2: In der Staffel 2 wird nur am Karsamstag gespielt. Dabei sollte der Tabellenführer FC Göllsdorf gegen die FSV-Reserve aus Zepfenhan ebenso gewinnen können wie auch der SV Horgen II daheim gegen den SV RW Rottweil. Der FSV Denkingen II geht favorisiert beim FC Epfendorf II auf den Platz. Auch der SG TGA/08 Rottweil II sollte beim Schlusslicht SV Tuningen ein Sieg gelingen.

Kreisliga C Schwarzwald, Staffel 3: Das einzige Samstagspiel in dieser Spielklasse, SV Kolbingen II – SG Fridingen/Mühlheim II, ist offen. Am Ostermontag fährt die Kolbinger Reserve als Außenseiter zum FK Spaichingen. Offen ist die Partie SV Königsheim – KF Shqiponja Tuttlingen. Ob die SG Fridingen/Mühlheim II in Fridingen gegen die Reserve von Fatihspor Spaichingen bestehen kann, ist fraglich.