Derbe Klatsche für Rietheim-Weilheim

Die Handballer der HSG Fridingen/Mühlheim haben in der Württembergliga einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt gemacht. Beim bisherigen Zweiten TSV Heiningen überraschten die Donautäler und gewannen durch das 30:29 das fünfte Spiel in Folge. Bei der HSG Rietheim-Weilheim reißt die Niederlagenserie nicht ab. Die Frauen der HSG NTW gewannen auswärts.

Württembergliga Herren

TSV Heiningen – HSG Fridingen/Mühlheim 29:30 (14:15). Gäste-Trainer Mike Novakovic war nach dem überraschenden Erfolg beim Zweiten sehr zufrieden. „Und das passiert selten“, meinte der Coach der Donautäler. In Heiningen hatten seine Spieler aber alle starke Leistungen abgerufen. „Der TSV ist eine Spitzenmannschaft, ein sehr starker Gegner. Aber wir haben dafür gesorgt, dass sie nicht das abrufen, was sie können. Alle haben dazu beigetragen. Das war Kampf und Leidenschaft pur“, freute sich Novakovic.

Nach einem ausgeglichenen Beginn setzten sich die Gäste auf 7:5 sowie 10:7 ab und hielten den Vorsprung bis zur Pause. Von dem Spiel auf Augenhöhe war nach dem Seitenwechsel nichts mehr zu sehen. Heiningen traf dreimal in Folge und führte 17:16. „Da waren die Jungs noch im Schlafmodus. Ich habe sie gewarnt. Aber eine Warnung ist nicht mit der Umsetzung gleichzusetzen“, sagt Novakovic.

Die Gastgeber waren von der „brutal offensiven Abwehr“ gegen Spielmacher Daniel Hipp und die Halbpositionen im Rückraum abgegangen. Nach Wiederanpfiff verschanzte sich der TSV in einer 6:0-Deckung mit einem „riesigen Innenblock“. Es sei gar nicht so leicht, über die Heininger Zweimeter-Hünen zu werfen, sagte Novakovic. Zumal sein Team zu statisch auf die Umstellung reagierte.

Nach einer Auszeit gelang es besser, die Heininger in „Bewegung zu bringen.“ Fridingen/Mühlheim traf wieder und zögerte die Entscheidung bis in die Schlussminute heraus. Dann, so schien es, würden die eigenen Nerven einem Punktgewinn im Wege stehen. Ein Offensivfoul und ein ungenauer Abschluss brachte die Gastgeber beim Stand von 29:29 zweimal unnötig in Ballbesitz. „Zum Glück hat der TSV auch Fehler gemacht“, pustete Novakovic durch. 28 Sekunden vor Schluss traf Ediz Parlak zum Sieg.

Nach dem 29:30 war es um die Nerven der Hausherren geschehen. Die Ausgleichschance wurde mit einem Wurf aus 13 Metern Entfernung leichtfertig vertan. Nach dem Fehlwurf kam es sogar zu Rudelbildungen rund um die Schiedsricher, berichtete der HSG-Trainer, der die Lage mit einer Auszeit beruhigte. In den letzten Sekunden geriet der Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr. Tore: Fritz (8/5), Schick (7), Parlak (6), F. Hipp, D. Hipp (je 3), Merk (2), Efinger (1).

Landesliga Herren

SpVgg Mössingen – HSG Rietheim-Weilheim 37:19 (19:7). Beim bisherigen Schlusslicht kassierte die HSG eine herbe Abreibung. Von Beginn an standen die Gäste auf verlorenem Posten. Nach dem 0:4 (5.) zog Mössingen, das am Tabellenende den Platz mit der HSG Baar tauschte, auf 6:1 und 10:2. Bis zur Halbzeit wuchs der Vorsprung kontinuierlich an.

Nach 40 Minuten lag Mössingen 17 Tore im Voraus. Das Gäste-Team von Trainer Dirk Salmen war bis zu diesem Zeitpunkt – unterbrochen durch die Halbzeitpause – über 15 Minuten ohne eigenen Treffer. Für Rietheim-Weilheim war es die vierte Niederlage in Serie. Tore: Wenzler (6/2), Aicher, Hermle, Frank, Haffa, Marquardt (alle 2), Renz, Haag, Storz (alle 1).

Landesliga Frauen

SG Schorndorf – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 16:22 (9:7). Die Gäste haben die Hürde in Schorndorf gemeistert. Allerdings hatte die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer doch einige Mühe. Nach 41 Minuten ging Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen erstmals (11:10) in Führung. Mit einem 7:0-Lauf sorgten die Gäste in dieser Phase für die Entscheidung.

Magdalena Krämer (5) und Cara Rister (2) machten aus dem 8:10-Rückstand die 15:10-Führung. Den Vorsprung verteidigte die HSG NTW bis zum Ende. Tore: Riester (9/3), Krämer 8/4), Anic, Gebhardt (je 2), Huber (1).