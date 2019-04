„Der Zauberer von Oz“ - ein Erlebnis für die ganze Familie

Nach dem großen Erfolg mit „Die drei ???“ wartet am Sonntag, 12. Mai, um 16 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen die letzte Aboveranstaltung für Familien mit Kindern in der Stadthalle Tuttlingen aufs Publikum: Zu Gast ist dann das Theater mit Horizont aus Wien mit dem Musical „Der Zauberer von Oz“.

Erwachsene haben an dem Fantasy-Märchen über Dorothy und ihre Freunde auf dem Weg zur sagenumwobenen Smaragdstadt ebenso viel Vergnügen wie Kinder ab fünf Jahre.

Das Märchen erzählt die fantastische Geschichte der zwölfjährigen Dorothy, einem Mädchen, das von einem Wirbelsturm in das wunderbare Land Oz getragen wird. Ihr Weg zurück in die Heimat führt nur über den mächtigen Zauberer von Oz in der Smaragdstadt.

Mit Hilfe roter Zauberschuhe und mit ihren neuen Freunden - der Vogelscheuche, die sich ein Gehirn wünscht, dem Blechmann, der so gern ein Herz hätte, und dem ängstlichen Löwen, der davon träumt, mutig zu sein - macht sie sich auf den abenteuerlichen Weg nach Hause.

„Der Zauberer von Oz“ ist eine wunderbare Geschichte von Freundschaft und über eine Reise, bei der am Ende jeder das bekommt, was er sich sehnlichst wünscht, in Wirklichkeit aber schon längst besitzt.

Lyman Franks im Jahre 1900 erschienenes Buch „Der Zauberer von Oz“ ist einer der meist adaptierten Klassiker der Jugendliteratur. Das Kinderbuch des US-amerikanischen Schriftstellers wurde vor allem durch die Hollywood-Verfilmung „The Wizard of Oz“ von 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle (eine der ersten Farbfilmproduktionen überhaupt) weltbekannt.

Neu und hinreißend überarbeitet ist das Familienmusical in Tuttlingen in der Bearbeitung von Clemens Handler und Gernot Kogler zu sehen. Zeitgemäße Musik und professionelle Darsteller lassen die Geschichte in neuem Glanz erstrahlen.

Theater mit Horizont wurde 1998 in Wien von Angela Handler und Clemens Handler gegründet. Für beide sind „Märchen der überlieferte Schatz einer Kultur“. Gemeinsam mit Gernot Kogler als Mitautor und Komponist entstanden bislang vierzehn Musicalproduktionen. Seit 2007 ist das Theater auch in Deutschland und der Schweiz auf Tournee unterwegs. So erleben Kinder und Erwachsene den Zauber des Theaters und werden angeregt zum Nachdenken, Mitfühlen und Staunen.