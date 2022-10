Umgekippter Rettungswagen: Jetzt muss der Fahrer vor Gericht

Der Unfall, bei dem ein DRK-Rettungswagen in der Tuttlinger Innenstadt umgekippt ist, hat für ein enormes Aufsehen gesorgt.

Die Bilanz: drei beteiligte Fahrzeuge, drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Nun steht das gerichtliche Nachspiel an. Der Fahrer des Rettungswagens muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mit Martinshorn und Blaulicht im Einsatz

Dienstag, 5. April, in der Möhringer Straße. Ein Team des DRK war mit Sondersignal – Martinshorn und Blaulicht – auf dem Weg zu einem Notfalleinsatz. Der Rettungswagen-Fahrer fuhr im Kreuzungsbereich der Karlstraße bei Rot über die Ampel, so ein Polizeisprecher am Tag nach dem Unfall.

Eine 47-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr dennoch in die Straße ein. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Dabei kippte der Rettungswagen nach rechts um. Ein Taxi, das dort parkte, wurde beschädigt. Ebenso ein Baum.

Der dritte Crash in wenigen Monaten

Für den DRK-Kreisverband war der Unfall ein schwerer Schlag. Innerhalb eines dreiviertel Jahres war dies der dritte Crash mit einem Rettungswagen (RTW). Unfallort war jeweils die Stadtmitte. Zum Glück gab es keine ernsthaften Verletzungen.

Der Fahrer ist verantwortlich für sein Tun. Oliver Ehret

Bei dem Crash im April war der Rettungswagen mit drei Mann besetzt, und dem Notfallpatienten, zu dem der RTW unterwegs war, konnte durch den Einsatz eines anderen Rettungsteams geholfen werden.

Mehrere Verletzte, drei kaputte Fahrzeuge und ein hoher Sachschaden: Bilanz des Unfalls vom April. (Foto: Simon Schneider)

Nach den Ermittlungen der Polizei hat sich die Staatsanwaltschaft Rottweil mit dem Fall beschäftigt. Das Verfahren gegen die Mercedes-Fahrerin wurde eingestellt.

Doch gegen den 29-jährigen RTW-Fahrer wurde der Erlass eines Strafbefehls beim Amtsgericht Tuttlingen beantragt, so Erster Staatsanwalt Frank Grundke.

Geldstrafe und Fahrverbot

Der ist erfolgt, der Strafbefehl sieht eine Geldstrafe von 1500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat vor. Dagegen hat der Mann Einspruch eingelegt.

Deshalb kommt es aller Voraussicht nach zu einem öffentlichen Gerichtsverfahren. „Es ist davon auszugehen, dass demnächst ein Hauptverhandlungstermin auf den Zeitraum Januar/Februar 2023 festgesetzt wird“, so die Mitteilung des Amtsgerichts Tuttlingen.

DRK sagt Unterstützung zu

DRK-Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret hat dem Mitarbeiter seine Unterstützung angeboten. Er sagt aber auch, dass er ihn nicht vor den juristischen Konsequenzen schützen kann.

„Der Fahrer ist verantwortlich für sein Tun, das ist eine private und strafrechtliche Geschichte, die ihn persönlich betrifft“, erklärt der Geschäftsführer.

Ein drohendes Fahrverbot sei für jemanden, der im Rettungsdienst arbeitet, gravierend. Nun bleibt abzuwarten, wie sich das Urteil in der Hauptverhandlung darstellen wird.

Rot über die Ampel fahren – das ist erlaubt

Rettungswagenfahrer dürfen bei Rot über eine Ampel fahren, das regle die „Inanspruchnahme von Sonderrechten“ bei Rettungseinsätzen in der Straßenverkehrsordnung, teilt die Polizei mit. Dabei müssen ihm andere Verkehrsteilnehmer grundsätzlich Vorrang einräumen.

Dieser Mercedes war am Unfall beteiligt. (Foto: Schneider)

Aber auch das gilt beim Überfahren einer roten Ampel: „Erhöhte Sorgfaltspflicht, sprich gegebenenfalls im Schritttempo fahren“, so ein Polizeisprecher kurz nach dem Unfall.

Finanzielles Desaster

Für das DRK waren die drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit ein finanzielles Desaster. Die Fahrzeuge waren zwar versichert, die Versicherung habe aber bei dem Unfall im April nicht alle Kosten abgedeckt. Auf das Ersatzfahrzeug wartet der Kreisverband bis heute, die Lieferzeiten betragen mehr als ein Jahr. Zur Überbrückung wurden Ersatzfahrzeuge angemietet – auch das ist laut Ehret ein teures Unterfangen.