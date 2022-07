Der TVM Kids-Club 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende des 2. und 3. Juli fand nach einer zweijähriger Pause wieder das „Zeltlager“ des Turnvereins statt. In diesem Jahr wurde das Event jedoch in einer abgewandelten Form durchgeführt. Aufgrund der vielen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende stattfanden, standen keine Mannschaftszelte mehr zur Verfügung und somit war schnell klar, dass dieses Jahr keine Übernachtung möglich sein wird. Aus diesem Grund plante der Jugendausschuss des Turnverein Mühlheim ein Spaß-Wochenende für Kinder, welches unter dem Namen „TVM Kids-Club“ ausgeschrieben wurde. Das Wochenende stand unter dem Motto „Wir malen uns die Welt wie sie uns gefällt“.

Das Programm am Samstag startete um 10 Uhr. 25 Kinder wurden von ihren Eltern auf dem Ettenberg abgesetzt und alle freuten sich auf ein abwechslungsreiches Wochenende. Das Morgenprogramm mit unterschiedlichen Bastelangeboten wie Batik, Kratzbilder oder Leinwände bemalen kam sehr gut an. Nach dem Mittagessen wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt und eine zum Thema passende „Farbenjagd“ stand auf dem Plan. Dort bewiesen die Kinder ihr Gedächtnis, ihr Wissen über Farben, sowie ihre Geschicklichkeit. Fröhlich, aber auch müde von der Wanderung und dem heißen Wetter kamen die Kinder wieder auf dem TVM Gelände an, wo bereits ein Pool und eine Wasserrutsche auf sie warteten. Nach dem Abendessen wurde der Samstag mit einem gemeinsamen Kino abgerundet, bevor die Kinder um 20:30 Uhr von ihren Eltern abgeholt wurden.

Auch der Sonntag startete um 10 Uhr auf dem Ettenberg. Die Kinder gestalteten eine große Leinwand mit farbigem Wasser aus Spritzpistolen oder malten schöne Bilder. Das Highlight am Sonntag war die Wasserschlacht, welche aufgrund der heißen Temperaturen eine gelungene Abkühlung war. Auch die Betreuer blieben nicht verschont. Zu guter Letzt gab es ein Eis für jedes Kind und schnell war es 15 Uhr und der diesjährige „Kids-Club“ auch schon wieder vorbei. Der Jugendausschuss des Turnvereins freut sich über ein gelungenes Wochenende mit gutem Wetter, viel Spaß und tollen Kindern!