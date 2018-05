Der TV Aixheim steigt in die Landesliga auf

Nach dem deutlichen 37:21-Erfolg im Hinspiel der zweiten Relegationsrunde zur Handball-Landesliga hat dem TV Aixheim am Mittwochabend beim HC Lustenau ein 35:35 (16:15) gereicht, um die Rückkehr in die Landesliga perfekt zu machen. Bester Werfer aufseiten des TVA, der in der ersten Runde die SG Hofen/Hüttlingen ausgeschaltet hatte, war Andreas Faitsch mit acht Treffern – allesamt durch verwandelte Siebenmeter.

Das Spiel in Lustenau verlief im ersten Spielabschnitt ausgeglichen. Der HC lag in den ersten 13. Minuten regelmäßig vorne. Fabian Gruler erzielte dann beim 7:6 wieder die Führung für die Aixheimer. Doch diese sollte nicht lange Bestand haben. Beim 9:7 ging Lustenau zum ersten Mal auf zwei Tore weg (19.). Allerdings stellte Aixheim durch Nikolas Klingseisen beim 12:12 den Ausgleich wieder her (25.). Zu diesem Zeitpunkt deutete sich schon an, dass der HC den 16-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel nicht egalisieren würde können. In die Pause ging es dann auch beim 16:15 nur mit einer knappen Führung für die Gastgeber.

Der HC kam zur zweiten Hälfte gut aus der Kabine und baute seine Führung auf 21:17 (38.) aus. Beim 21:23 durch Heiko Honer kam der TVA zwar auf zwei Tore heran (41.), doch die Gastgeber stellten ihrerseits den alten Vorsprung beim 25:21 (42.) wieder her. In der Folgezeit konnte Aixheim immer wieder verkürzen, doch Lustenau ging wieder auf vier Tore weg (29:25, 48.).

Mit fünf Toren in Folge, vom 29:31 zum 34:31 (57.), hatte der TVA kurz vor dem Ende der Partie einen Lauf. Doch zum Sieg sollte es nicht reichen. Lustenau erzielte neun Sekunden vor dem Ende das 35:35. Doch das war zu diesem Zeitpunkt längst egal.

Mit dem Sieg wird der TV Aixheim neben der HSG Rietheim-Weilheim als zweite Mannschaft aus dem Landkreis Tuttlingen in der Landesliga vertreten sein.