Der Tuttlinger Umzug ist wohl dosiert

Die Kritik vom vergangenen Jahr hat sich der Narrenverein Honberger zu Herzen genommen und die Liste der Umzugsteilnehmer gekürzt: 66 Gruppen haben am Samstag am Umzug in Tuttlingen teilgenommen. Zugwart Ralf Vogler sorgte für eine ausgewogene Mischung von Musikgruppen und Hästrägern

Glück hatten die Honberger bei ihrem 42. Umzug auch mit dem Wetter. Petrus hielt die Schleusen dicht, während der närrische Lindwurm durch Tuttlingen zog. Gut gelaunt ließen sich die Gäste entlang der Umzugsstrecke zum närrischen Schabernack verleiten. Unmengen von Konfetti fanden ihren Weg in Krägen, Mützen, unter die Mäntel und in die Haare der Zuschauer. Schuhbändel wurden gelöst, Schuhe ausgezogen, Hüte und Kappen vertauscht.

Selbstverständlich gab es auch ganz viele Süßigkeiten, auch wenn der eine oder andere kleine Besucher angesichts manch grausiger Masken ganz schön erschrak. Dennoch: Es machte an diesem Samstag einfach Spaß und gute Laune, dabei zu sein und sich von der Fröhlichkeit der vorbeiziehenden Narren anstecken zu lassen.

Schade ist allerdings, dass manche Umzugsbesucher mitten in die Straße stehen, und den Umzugsteilnehmern so den Durchgang erschwerten. Unter den Masken mit ihren kleinen Sehöffnungen kann so manches Kind zu spät gesehen werden. Musikgruppen, die in Formation laufen, haben zudem nicht genügend Platz. Wie sagte doch so mancher Schlagzeuger und Trommelspieler am Ende des Umzugs: „Ich habe mit meinem Schlegel fast den Kopf, oder den Bauch getroffen.“

Um das zu vermeiden, appelliert nicht nur der Narrenverein Honberger an die Vernunft der Eltern und Umzugsteilnehmer. Insgesamt soll jedoch nicht die Rüge am Ende stehen, sondern in Vertretung für alle Umzugsteilnehmer ein fröhliches „Kischtä_Männle“ und „Narri Narro“, denn alle hatten Spaß und waren sich am Ende einig; „Der Umzug war super.“ Im Narrendorf auf dem Marktplatz wurde fröhlich weitergefeiert.