Der TTC Tuttlingen holt drei Titel

Der TTC Blau-Weiß Tuttlingen zählt nicht zu den größten Vereinen der Stadt, doch sicherlich zu den erfolgreichsten. Das wurde einmal mehr während der Jahreshauptversammlung deutlich.

Neben einer Reihe von Mannschaftserfolgen gab es viele Turniersiege. Sechs Mannschaften, drei Meisterschaften: In der vergangenen Spielzeit holten sich die zweite und die vierte Mannschaft jeweils Meistertitel und auch die erste Jugend landete in der Bezirksklasse auf Rang eins. Die Bilanz der ersten Mannschaft in der Verbandsliga kann sich ebenfalls sehen lassen: Trotz personeller Engpässe geriet das Team nie in Abstiegsnot.

