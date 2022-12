Weihnachtsbaum: Trend geht in diesem Jahr in eine klare Richtung

Haben Sie den Baum schon geschmückt? War früher mehr Lametta? Nein? Wie auch immer: Die Schwäbische Zeitung freut sich über schöne Weihnachtsbaum-Bilder. Diese werden in der Ausgabe vom 24. Dezember veröffentlicht. Bitte senden Sie eine Mail mit dem Foto des Baumes, Ihrem Namen und Ort bis zum 22. Dezember, 19 Uhr, an folgende Mailadresse redaktion.tuttlingen@schwaebische.de

Lichterketten, Kerzen, Christbaumkugeln, Strohsterne und Figuren: Das macht einen Baum erst zum richtigen Weihnachtsbaum. Doch bei steigenden Preisen und Energiekrise – haben die Menschen in diesem Jahr überhaupt das Geld dazu? Die Nachfrage bei Christbaumverkäufern bringt Überraschendes zu Tage.

Die Nachfrage ist groß

„Der Trend geht zum Adventsbaum“, hat Ursula Schilling festgestellt. Seit 2007 verkaufen sie und ihr Mann jedes Jahr Weihnachtsbäume in ihrem Garten in Nendingen. Bereits am ersten Adventswochenende sei die Nachfrage groß gewesen, vergangenes Wochenende mussten sie sogar nochmal Bäume nachordern.

Ich habe den Eindruck, dass die Leute in diesem Jahr einfach normal Weihnachten feiern wollen Ursula Schilling

Von vielen Kunden wissen sie, dass der Baum gleich aufgestellt und geschmückt wird, wenn es nach Hause geht. So hat man länger was davon. Der Christbaum wird zum Adventsbaum.

Alles wird teurer, auch der Baum

Nun hat man als Kunde in diesem Jahr eines eindrücklich gemerkt: Das Leben wird teurer. Wie sieht es mit den Bäumen aus? Auch deren Preis ist gestiegen. Ursula Schilling spricht von 1,50 Euro pro Baum mehr im Vergleich zum Vorjahr. Doch der Preis sei bei den Kunden kein Thema.

Den meisten Menschen sei der Weihnachtsbaum offenbar sehr wichtig. „Er gehört zu unserer Kultur, und ich habe den Eindruck, dass die Leute in diesem Jahr einfach normal Weihnachten feiern wollen“, sagt die Nendingerin. Mit Familie und eben auch dem Baum.

Aber sie hat gemerkt, dass die Leute bewusster darauf schauen, wo das Bäumchen herkommt. Schillings suchen sich die Bäume, die sie im Winter verkaufen, bereits im Juli in einer Kultur in Berg bei Ravensburg aus. Am Mittwoch vor dem ersten Advent werden sie frisch geschlagen. Und sie sind zertifiziert.

Keine Bäume bei der Lebenshilfe

Bei der Tuttlinger Lebenshilfe gibt es in diesem Jahr erstmals keine Bäume zu kaufen. „Das ist im Moment personell nicht drin“, erläutert Ronald Faude, Technischer Leiter der Lebenshilfe. Außerdem sei an der Stelle, an der sonst die Bäume verkauft werden´– neben dem Gebäude im Paracelsusweg - aktuell eine große Baustelle. „Das hat in diesem Jahr einfach nicht gepasst“, sagt er. Trotz allem ist geplant, dass der Verkauf in den kommenden Jahren wieder wie gewohnt stattfindet.

Sinkende Nachfrage? Von wegen!

Über sinkende Nachfrage kann sich der SV Liptingen nicht beschweren. Jeweils am dritten Adventswochenende verkauft der Verein Christbäume in Liptingen – und die Nachfrage war in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, sagt Organisator Nils Bambusch. Die Preise seien allerdings auch moderat geblieben: zwischen 28 und 44 Euro kostete ein Baum.

Die Preissteigerung des Händlers aus Mahlspüren im Hegau lag zwischen 1 und 1,50 Euro. Die hätte der Verein auch weitergegeben, darüber hinaus aber nicht aufgeschlagen. Sparen war bei den Kundinnen und Kunden dann auch nicht angesagt, hat Bambusch beobachtet: „Wir hätten gedacht, dass die Leute kleinere Bäume wollen, weil sie den Gürtel enger schnallen, aber es waren eher die mit 1,75 bis zwei Meter gefragt.“

Dass die Bäume früher gekauft und aufgestellt werden, glaubt Bambusch indes nicht. „Das machen meistens nur die Firmen, damit sie auch was vom Baum haben.“ Es sei ja auch eine praktische Frage: „Je länger der Baum steht, desto mehr trocknet er aus.“

Die Nummer 1 im Chrisbaum-Ranking

Und welcher Baum wird gekauft? In Liptingen geht’s klassisch zu, da gibt es nur die Nordmanntanne. Das hat seinen Grund: „Fichte haben wir mal probiert, die wollte aber keiner. Die Nordmanntanne ist einfach der beliebteste Baum.“ Das kann Martin Klumpp vom SC 04 in Tuttlingen bestätigen: Nummer eins bei der Nachfrage ist die Nordmannstanne. Aber auf besonderen Wunsch langjähriger Kunden tut der Verein auch ein paar Fichten her.

Nordmanntannen en masse: So sieht es aus, wenn der SV Liptingen seinen Weihnachtsbaumverkauf macht. (Foto: Bambusch/privat)

280 bis 300 Bäume, alle aus dem Schwarzwald, verkauft der Verein jeden Advent am Stadion. Der Erlös geht in die Jugendarbeit. Die Preissteigerungen belaufen sich in diesem Jahr auf rund einen Euro, sagt Klumpp. Doch auch er hat festgestellt: Der Preis ist bei den Kunden eigentlich gar kein Thema. Aber der Wuchs. In diesem Jahr seien die Bäume ein wenig kleiner, merkt er an. „Wir verkaufen halt ein Naturprodukt.“ Nächstes Wochenende sowie am 22. und 23. Dezember geht der Weihnachtsbaumverkauf am Haupteingang Richtung Jahnstraße weiter.