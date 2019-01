Der Traum vom Profimusiker

Als Florian Helbich das erste Mal eine Posaune in der Hand gehabt hat, war er etwa einen halben Kopf kleiner als das Instrument. Das ist 15 Jahre her, doch die Liebe zur Posaune ist ungebrochen. Nun darf er am 15. Februar als Akademiestudent mit den Stuttgarter Philharmonikern in seiner Heimatstadt auftreten.

Die Posaune oder nichts – das soll er immer gesagt haben, erinnert sich der 20-jährige Helbich im Gespräch mit unserer Zeitung. Zumindest hätten ihm das seine Eltern erzählt. Verwunderlich ist das nicht, schließlich unterrichtet sein Vater Oliver Helbich an der Tuttlinger Musikschule eben jenes Blechblasinstrument. Bereits mit fünfeinhalb Jahren hielt Helbich das erste Mal eine Posaune in der Hand – bis zum Ende des Zugs kam er nicht, „denn Kinderposaunen gab es nicht“.

Nichtsdestotrotz machte ihm das Spielen so viel Spaß, dass er immer wieder „ausgebremst“ werden musste. „Vor der Schule, um sechs Uhr morgens, musst du noch nicht üben“ – auch das ein Satz, den er von seinen Eltern kennt. „Ich habe lieber geübt, als für die Schule zu lernen“, sagt Helbich. Früh stand fest, dass es nach der Schule 100 Prozent Posaune sein soll. „Das war so in der neunten Klasse. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich nach der zehnten mit der Schule aufhören soll.“

Doch schließlich hielt er doch bis zum Abi durch. Parallel ging er zwölf Jahre lang bei seinem Vater in den Unterricht, später dann einmal die Woche zu Professor Henning Wiegräbe nach Stuttgart. Inzwischen studiert er dort im fünften Semester an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Nach wie vor begeistert ihn der „einzigartige Klang“ der Posaune – „runder als die Trompete und offener als ein Horn“. „Die Posaune ist unglaublich vielseitig, sowohl was die Besetzung angeht als auch die Literatur.“ Doch trotz so mannigfacher Möglichkeiten wie Jazzkombo, Bigband und Posaunenquartett – Helbichs Steckenpferd ist die klassische Musik. „Mein langfristiges Ziel ist es, festangestellt in einem Sinfonieorchester zu spielen.“ Und gibt es Werke, die ihn besonders reizen – „die Alpensinfonie von Richard Strauss“.

„Alles ist viel enger getaktet“

Derzeit macht Helbich ein Praktikum bei den Stuttgarter Philharmonikern und bekommt einen Eindruck davon, wie das Leben als Profimusiker ist. „Es hat nur wenig mit meinem Studium zu tun“, sagt er. Im Orchester gehe es vor allem um Zusammenspiel und Intonation, weniger um die Leistung eines einzelnen. Und: „Es ist alles viel enger getaktet.“

Für den Auftritt in Tuttlingen, an dem er mitwirken darf, sind nur fünf halbe Probentage angesetzt. „Das kenne ich von den Jungorchestern, in denen ich bislang gespielt habe, anders.“ Da wird dann eben zuhause noch öfter geübt. Für Helbich kein Problem, denn: „Ich wohne in einer Dreier-Posaunen-WG und meine Vermieterin hat selber einen Sohn, der Trompete studiert. Wir dürfen von acht Uhr morgens bis zehn Uhr abends üben.“