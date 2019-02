Der Tenor gibt sich dem Soul hin

Standing Ovations für Helmut Lotti und sein Orchester: Soul-Musik ist das neueste Experiment des belgischen Sängers. Doch neben Auszügen aus seiner brandneuen CD hatte er bei seinem Gastspiel in Tuttlingen am Mittwochabend auch Stücke im Programm, die den über 600 Fans in der Stadthalle gut bekannt waren.

Texte über Liebe und Sehnsucht zu romantischen Melodien, darunter auch ein echtes Hochzeitslied: Ein passenderes Programm für den Vorabend des Valentinstags hätte man sich kaum denken können. Nach Pop, Klassik und Folklore aus drei Kontinenten hat sich Lotti einem neuen Genre zugewandt. Doch sieht er den Begriff „Soul“ nicht allzu eng, wie er in Plauderlaune verriet.

Echten Soul bot der 49-Jährige mit Sam Cooks „Bring it on home to me“, mit Jimmy Ruffins banger Frage „What becomes of the brokenhearted?“ und einem geschickt zusammengestellten Medley.

Etta Jones bis Prince

Mehr in Richtung Blues ging Lotti mit Etta Jones 50 Jahre altem Titel „I’d rather go blind“, funky zeigte er sich mit „Purple Rain“ von Prince. Die erfahrenen Beleuchter tauchten die Bühne dabei in intensives Lila. Auch eine Eigenkomposition Lottis war zu hören: „Down the aisle together“. Was man mit dem gemeinsamen Schreiten des Hochzeitspaars durch das Kirchenschiff umschreiben könnte.

Dass er diese Erfahrung schon drei Mal gemacht hat, erwähnte der Sänger fast nebenher. Betonte aber, dass er jetzt, ohne gesucht zu haben, die Richtige gefunden habe: Kindertheater-Macherin Marieke van Hoof. Dies nur für den Fall, dass eine der Konzertbesucherinnen sich Hoffnung machen würde, oder dass Lottis Bühnen-Flirts mit den attraktiven Geigerinnen und einer der Backup-Sängerinnen zu große Bedeutung beigemessen würde.

Der zweite Konzertteil bescherte eine Reise durch die Länder und Musikstile, mit denen der Belgier sich in seiner 30-jährigen Karriere beschäftigt hat. In der „Bohemian Rhapsody“ dirigierte Pianist Wim Bohets die 17 stets spielfreudigen Musiker, und Lotti, der den blauen Anzug durch Frack und weiße Fliege ersetzt hatte, fügte noch die Kopfstimme zu seinem dreieinhalb Oktaven starken Stimmumfang hinzu. Bei „Macky Messer“ tänzelte er so gekonnt, wie er sonst twistete, rockte oder im Walzerschritt über die Bühne schwebte.

Beifall für „O sole mio“

Besonders kräftigen Beifall gab es für seine Interpretation von „O sole mio“, bei dem der Tenor von Tille van Gastel an der Querflöte und von Mandolinenklängen begleitet wurde. Wohl jede Frau im mehrere Generationen umfassenden Publikum fühlte sich angesprochen, als Lotti gefühlvoll schwor „Ti voglio bene assai“ und das mit „tanto, tanto!“ bekräftigte. Am Bühnenrand sitzend bat der Sänger auf Spanisch „Besame mucho“ und berichtete über seine Erlebnisse in Mexiko. Ein großer Sprung führte nach Afrika: Vor allem die Bläser hatten ihren Spaß bei der Hymne an den schwarzen Kontinent. Zu Miriam Makebas „Pata pata“ suchte sich Lotti Tanzpartnerinnen aus dem Publikum.

Fast dachte man, er würde jetzt jodeln, doch das war nur der Einsatz zu „Rollin‘ on the River“. Sogar Hebräisch kann der sprachbegabte Flame, wie er bei „Hava Nargileh“ unter Beweis stellte.

Als lautstark eingeforderte Zugaben sang Lotti ein Elvis-Medley (samt laszivem Hüftschwung) und die Arie aus Turandot „Nessun dorma“. „Ein wunderschöner Abend“, lautete einer der Kommentare der zufriedenen Konterbesucher.