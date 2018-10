Der Tabellenführer kommt

Die Verbandsligamannschaft des TTC Tuttlingen steht vor einem Doppelspieltag. Am Samstag geht es im Heimspiel gegen den Tabellenführer TG Donzdorf, tags darauf treten die Blau-Weißen in Hegnach an.

Am vergangenen Wochenende zeigten die Tuttlinger bei der 6:9-Niederlage beim Tabellenzweiten TTF Altshausen eine gute Leistung, ohne allerdings Zählbares zu holen. Nun geht es am Samstag um 18.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Halle gegen den Tabellenführer.

Die TG Donzdorf war bereits vor der Saison als erster Anwärter auf den Aufstieg in die Oberliga gehandelt worden – und die Mannschaft aus dem Landkreis Göppingen ist dieser Einschätzung bisher absolut gerecht geworden. Mit sechs klaren Siegen führen die Schwaben die Tabelle an und dürften im Verlauf der Runde von dieser Spitzenposition auch kaum zu verdrängen sein. So geht es für die verletzungsgebeutelten Tuttlinger im Heimspiel eher darum, die gute Leistung der Vorwoche zu wiederholen, um vielleicht das eine oder andere Spiel gewinnen zu können.

Besser stehen die Chancen tags darauf beim TTC Hegnach (Stadtteil von Waiblingen). Spielbeginn in der Burgschulhalle ist am Sonntag um 14 Uhr.

Die Mannschaft aus dem Rems-Murr-Kreis hat bisher nur ein Saisonspiel auf dem Konto. Das ging gegen Donzdorf klar mit 1:9 verloren. Dennoch gehen die Tuttlinger auch in dieses Spiel nicht als Favorit, denn die Hegnacher verfügen über eine recht ausgeglichene Mannschaft. Dennoch hoffen die Donaustädter, in diesem Spiel vielleicht die Punkte drei und vier einzufahren, um sich etwas von der Abstiegszone entfernen zu können.