Der SV Kolbingen fertigt den SV Wurmlingen mit 7:1 ab

Der 26. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 gibt dem Spielleiter wieder unverhofft Arbeit, ebenso dem Sportgericht: Anlass ist das Nichtantreten des Auf- und nun wieder Absteigers SV Deilingen-Delkhofen beim FSV Schwenningen am Sonntag.

Aber es wurde auch Fußball gespielt. Spitzenreiter SV Bubsheim ließ in Aldingen nichts anbrennen und gewann ebenso wie der Dritte FC Frittlingen daheim 2:0 gegen den SV Seitingen-Oberflacht. Das torreichste Spiel wird aus Kolbingen gemeldet, wo der SVK den SV Wurmlingen 7:1 abfertigte und damit die Chance auf die Vizemeisterschaft immer noch offen hält.

SV Renquishausen – SpVgg Trossingen II 3:3 (1:1). Tore: 1:0 (40., Foulelfmeter) Michele Bisceglia, 1:1 (45.) Marius Butz, 2:1 (56.) Florian Beck, 2:2 (74.) Davide Spadafora. 2:3 (76.) Levent Üner, 3:3 (77.) Marius Butz. - Schiedsrichter: Markus Straub (Straßberg). - Zuschauer: 70. In einem von beiden Seiten offensiv geführten Spiel gab es einiges zu sehen. Nach dem 3:3 ließen die agilen Gäste drei große Chancen aus und wurden dafür in der letzten Spielminute fast noch bestraft. Höhepunkte waren in der Schlussviertelstunde drei Tore in vier Minuten.

SV Tuningen – VfL Nendingen 0:0. Tore: Fehlanzeige. - Schiedsrichter: Dr. Jörg Steegborn (Eutingen/Gäu). - Zuschauer: 60. - Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Tuningen (65.) und gegen den SVT-Spielertrainer (80.). Das Spiel verlief vor allem in der zweiten Hälfte recht hektisch und wurde mehrmals unterbrochen. Der Gast hatte zwar die größeren Spielanteile, war aber, wie Tuningen auch, im Abschluss fahrlässig.

FC Frittlingen – SV Seitingen-Oberflacht 2:0 (0:0). Tore: 1:0 (59.) Philipp Hauser, 2:0 (75.) Dragan Karanov. - Schiedsrichter: Pascal Richter (Bingen). - Zuschauer: 150. Der FC tat sich in der ersten Hälfte recht schwer gegen den Abstiegskandidaten. Die Gäste spielten gut mit. Erst nach dem 1:0 lief es bei den Platzherren besser. Das 2:0 fiel durch einen scharf getretenen Freistoß, den ein Gästespieler ins eigene Tor lenkte.

SpVgg Aldingen _ SV Bubsheim 0:4 (0:2). Tore: 0:1 (21.) Mark Grimm, 0:2 (41.) Andreas Messmer, 0:3 (60.) Marvin Moser, 0:4 (63.) Otto Waal. - Schiedsrichter: Uwe Schaffart (Stockach). - Zuschauer: 70. Die Aldinger verkauften sich nicht schlecht gegen den angehenden Meister. Sie hatten Pech als ein toller Schuss von Bender nach einer Viertelstunde den Pfosten traf. Die ersatzgeschwächten Gastgeber gaben sich erst nach einer Stunde geschlagen, als Moser zum 0:3 traf.

FSV Denkingen – TV Wehingen 1:3 (0:0). Tore: 0:1 (65.) Eigentor, 1:1 (80.) Timo Klumpp, 1:2 (87.) Daniel Geisel, 1:3 (90.+3) Basiru Leigh. - Schiedsrichter: Emre Keser (Albstadt). - Zuschauer: 90. In einem in der ersten Hälfte chancenarmen Spiel drehten die Gäste nach Wiederanpfiff auf. Das 0:1 fiel durch ein Eigentor nach einem Eckball. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich setzten die Gäste alles auf eine Karte und nahmen nicht unverdient drei Zähler mit.

SV Kolbingen – SV Wurmlingen 7:1 (2:1). Tore: 1:0 (25. ) Ramon Braun, 2:0 (41.) Lukas Hipp, 2:1 (44.) Eigentor, 3:1 (55.) Dominik Frühwirt, 4:1 (69.) Dennis Schröter, 5:1 (75.) Ramon Braun, 6:1 (85.), 7:1 (87.) beide Yannick Braun. - Schiedsrichter: Robert Sauter (Haigerloch). - Zuschauer: 150. In den ersten 45 Minuten konnten die ersatzgeschwächten Gäste die Partie einigermaßen offen gestalten. Nach der Pause kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel und zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Am Ende hätten die Kolbinger zweistellig gewinnen können. Beim SV Wurmlingen machten sich Auflösungserscheinungen bemerkbar.

FSV Schwenningen – SV Deilingen-Delkhofen 3:0-Wertung. Der Gast stellte am Samstagnachmittag fest, dass er keine Mannschaft nach Schwenningen schicken konnte. Mittlerweile gab es ein Sportgerichtsurteil: 3:0-Wertung für die FSV und Geldstrafe für den SV Deilingen.