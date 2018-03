Der Seelen-Segler aus Tuttlingen

Nach zweijähriger Vorarbeit mit dem aus den USA stammenden Produzenten Tino Gonzales veröffentlicht der 29-jährige Tuttlinger Michael Oertel am 1. März seine erste CD „Soul Sailor“. Auf dem Album setzt sich Oertel musikalisch mit seiner Weltansicht und dem Umgang mit sich selbst auseinander.

Gesang, Klavier, Schlagzeug und Songs Schreiben - Michael Oertel ist ein sehr vielseitiger Musiker. Der inzwischen in Freiburg lebende 29-Jährige arbeitet dort als Gitarren- und Klavierlehrer und leitet mehrere Combos und Bands. „Michi ist ein hochbegabter Musiker, der auf seinen kommenden Tourneen sehr großes Interesse wecken wird“, sagt sein Produzent Tino Gonzales.

Bestimmtes Gefühl ausdrücken

Oertel will auf seinem ersten Studioalbum den Kontakt mit sich selbst und seinen Gefühlen herstellen. „Ich versuche, mit meiner Musik ein bestimmtes Gefühl auszudrücken“, sagt Oertel. „Oft kann ich nicht genau steuern was passiert, ich sehe nur, dass viel falsch läuft in der Welt.“

Auf eine Musikrichtung festlegen kann und will der Musiker sich nicht. Das spiegelt sich auf der neuen CD wider: Soul, Blues und Pop bekommt man zu hören, wenn man sich die zehn Songs auf der CD zu Gemüte führt. Auf die Frage nach seinen Zielen antwortet Oertel: „Ich will meinen eigenen Stil generieren und dabei offen für anderes und Neues bleiben. Vielseitigkeit ist mir wichtig.“

Die Entwicklung dieses Stils ist für den jungen Musiker ein fortlaufender Prozess. „Ein Teil der Songs ist schon vor drei bis vier Jahren entstanden“, sagt Oertel. Er habe in der Erarbeitungszeit von seinem erfahrenen Produzenten Gonzales profitiert„Wir haben beide wahnsinnig viel Liebe und Herzblut in die Platte gesteckt“, erzählt Oertel. Wie seine Songs klingen, das variiert von Tag zu Tag: „Je nachdem, wie man sich fühlt, drückt man den Song anders aus. Das passiert oft unbewusst.“

Spielen wird Oertel die Lieder von der neuen CD noch oft. Nach einer Albumpräsentation, die am 10. März in Freiburg stattfinden wird, folgen noch einige kleine Auftritte, bevor für den Herbst eine größere Tour geplant ist.

Am 11. Mai in Tuttlingen

Auch in seinen Heimatort Tuttlingen wird Oertel zurückkehren: Am 11. Mai spielt er ein Konzert im „Abteil 42“ (dem ehemaligen Bahnhofskiosk), dass der Tuttlinger Kulturkastenverein (Kukav) organisiert.

Einen genauen Plan, wie es mit seiner Musikkarriere weitergeht, hat Oertel nicht: „Ich will jetzt erstmal spielen und den Leuten mein Album zeigen. Dann geht es in die Planung für die Tour und wenn alles gut klappt hoffentlich bald wieder ins Studio.“ Die Songs, die auf der CD „Soul Sailor“ zu hören sind, sind nämlich nicht die einzigen, die Oertel in petto hat: „Ich hab´ schon Songs für die nächsten drei Alben im Kopf“, sagt er.