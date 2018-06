Der Fritz, der ist ein Stettener. Kein einfacher Mühlheimer bloß. Diese Information war am Montagabend fast so wichtig wie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Buschle-Fritz, – hätte ein böser Schelm meinen können. Das machte vor allem ein Stettener in seiner sehr persönlichen Laudatio an seinen Freund deutlich: Emil Buschle, Stettener Ortsvorsteher, seither in der CDU, anders als Fritz Buschle (63), der zeitlebens von der „sozialdemokratischen Idee überzeugt war“.

Fritz Buschles Wirken galt nicht nur der SPD auf kommunalpolitischer wie auf Ebene des Landes, sondern auch seinem Heimatort und der Blasmusik. Seit mehr als 35 Jahren ist er Musiker in der Musikkapelle Stetten, seit mehr als 25 Jahren dort Vorsitzender sowie Ehrenvorsitzender und stellvertretender Kreisvorsitzender des Blasmusikverbandes. Er darf sich „Vater des Stettener Kesselbachfestes“ nennen, und ist „gefürchtet“ für sein Sitzfleisch, wenn der gemütliche Teil nach Sitzungen anbrach.

Seine „tiefe Liebe zur Heimat“ habe den „Überzeugungstäter in Wort und Tat“ stets angespornt, sich und seine freie Zeit dem Wohle der Gemeinde zu widmen, so Emil Buschle. „Er war nie ein Visionär, sondern vielmehr Pragmatiker.“ Mit seiner unverblümten Art hat er manchen im Kreistag und Landtag zur Weißglut gebracht. „Manchmal hat er mich granatenmäßig geärgert“, schmunzelt Emil Buschle. Und doch hatte Buschles Wort auch in den anderen politischen Lagern stets Gewicht.

Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach würdigte den Kollegen als „Führungsspieler, nicht als Mitläufer oder Selbstdarsteller“. Fritz Buschles Ecken und Kanten sind berühmt und berüchtigt, aber stets gutmütig und auf dessen Wort Verlass sei, so Guido Wolf, CDU-Fraktionsführer im Landtag, der Fritz Buschle in der gemeinsamen Zeit im Landtag als „liebenswerten Spitzbuben“ schätzen gelernt hat. In seinem launigen Poem gratulierte der „schwarze Wolf dem roten Fritz“, das ihm ein „ehrliches Bedürfnis“ sei – trotz des parteipolitischen Grabens. Und einen Trollinger werde man in Ruhe gemeinsam verputzen.

Landrat Stefan Bär neckte mit dem Vergleich aus dem musikalischen Jargon: „Du hast Politik gemacht, wie du Posaune gespielt hast: unüberhörbar, nicht jeder Ton war richtig, aber hast immer den Takt vorgegeben.“

Ergriffen von den Lobhudeleien erinnerte sich Fritz Buschle an die stete Mahnung seiner Mutter: „Nimm dich selbst nicht so wichtig!“ Buschles altersmildes Credo? „Es hat viele Entscheidungen gegeben, die nicht meinem Willen entsprachen. Aber im Nachhinein war ich froh darüber. Und ich habe gemerkt, auch andere Leute haben manchmal Recht.“ Witzig und knorrig-charmant dankte er seiner Familien, Freunden, Kollegen und Weggefährten und schloss mit der Ankündigung, nach zwei Stunden Laudatio erst einmal eine Zigarette zu rauchen. Worte Schall und Rauch.