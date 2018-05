Der Rummel kommt wieder nach Tuttlingen

Der hintere Teil des Parkplatzes auf dem Donauspitz ist gesperrt. Am Dienstag rückten die ersten Wagen der Schausteller an und am Mittwoch begann der Aufbau so richtig: Von Freitag bis Sonntag, 3. Juni, gastiert wieder der Rummel in Tuttlingen.

Am Mittwoch, 30. Mai, ist Kindertag. Dann locken die Schausteller mit ermäßigten Fahrpreisen die Gäste auf den Donauspitz. Einer der Höhepunkte des Tuttlinger Volksfests ist das Feuerwerk. Dieses findet am Freitag, 1. Juni, nach Anbruch der Dunkelheit statt.