„Der Reiz ist der Adrenalin-Kick“

Seit zwei Jahren mischen die beiden Tuttlinger Rennfahrer Sebastian Sommer und Christian Ladurner mit ihrem Greenlion Motorsportteam den Rennzirkus in der Langstrecken-Serie NES 500 auf. Bei ihrer Premiere 2018 holten sie gleich den Gesamtsieg. Im vergangenen Jahr sicherten sie sich den Klassensieg und wurden Vierter im Gesamtklassement. Redakteur David Zapp sprach mit den beiden Piloten über die holprige Saison, Geschwindigkeitsrausch und wie es mit dem Team weitergeht.

Die Serie ist rum. Für Sie beide mit einem zufriedenstellenden Ergebnis oder ärgern Sie sich im stillen Kellerlein ab und wann noch?

Sebastian Sommer: Nein, das war relativ schnell abgehakt. Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, so wie es gelaufen ist. Das Pech, das wir hatten, gehört einfach zum Motorsport dazu. Da steckt keiner drin. Deshalb haben wir das Beste aus der Situation rausgeholt – mit Platz eins in unserer Klasse und Platz vier im Gesamtklassement.

Das ist die Frage: Geht es im nächsten Jahr noch einmal in dieselbe Rennserie?

Christian Ladurner: Wir versuchen es. Es hängt jetzt aber ein wenig von den Sponsoren ab. Auch wir kämpfen damit, dass die Industrie etwas lahmt. Und dann wird am Sponsoring als erstes gespart. Wir hoffen, dass wir unser Budget zusammen bekommen und versuchen, so viel wie möglich zu fahren. Wir sind momentan bei 50 bis 60 Prozent. Ganz sicher ist es also noch nicht.

Hängt es denn nur an den Sponsoren oder auch an der Motivation, die Serie noch einmal zu fahren?

Sebastian Sommer: Es kommt natürlich aufs Geld an. Das andere ist der Faktor Zeit. Wir sind beide selbstständig. Ich bin Einzelkämpfer im Betrieb. Und wenn man das an sechs halben Wochen fehlt, zehrt an einem. Ich war dann auch froh, dass die Saison vorbei war. Und wir müssen jetzt überlegen, ob wir eine ganze Saison fahren. Oder man sucht sich vier bis fünf Rennen aus.

Christian Ladurner: Das ist bei mir genau das Gleiche. Wir stemmen alles alleine. Da muss man einfach sehen, dass wir kein Team sind, wo wir uns als Fahrer irgendwo einkaufen und setzen uns dann an der Rennstrecke ins gemachte Auto. Schlussendlich läuft alles über uns. Wir richten das Auto selbst, kümmern uns ums Catering und all die anderen Sachen – das alles mit unseren Freunden und dem Team. Das ist eigentlich schon ein zweites kleines Unternehmen. Für andere ist der Weg nach Stuttgart schon weit und wir setzen uns am Donnerstag in der Nacht in den Lkw und fahren 700 Kilometer nach Zandvoort. Es ist unglaublich, das überhaupt zu packen. Wir arbeiten bis um sechs, dann geht es mit dem Lkw los. Das zehrt schon. Der Plan in diesem Jahr war, nur fünf Rennen zu fahren. Das Streich-Rennen wären wir dann einfach nicht gefahren. Aber durch den Ausfall in Hockenheim fiel das Streich-Rennen bereits weg. Vielleicht bekommen wir es nächstes Jahr hin, nur vier bis fünf Rennen zu fahren und trotzdem um die Meisterschaft zu kämpfen.

Dazu gehört jede Menge Herzblut. Wer fällt am Ende die Entscheidung – es gibt ja noch das Team, wer spricht da alles mit?

Ladurner: Wir zwei. Solche Sachen beschließen wir beide. Wenn Basti keine Lust hätte, dann wäre es für mich auch schwer. Dann müsste ich mir auch eine andere Rennserie suchen, weil im Sprintbereich braucht man nur einen Fahrer. Wir würden schon gern in der bewährten Kombination weitermachen, weil wir einfach auch gut unterwegs sind.

2018 haben Sie beide auf Anhieb nicht nur die Klasse gewonnen, sondern auch gleich den Gesamtsieg. 2019 haben Sie wieder den Klassensieg erreicht. Was reizt Sie denn nach diesen Erfolgen, noch einmal die gleiche Rennserie zu fahren? Was gibt es für Sie dort noch zu gewinnen?

Sommer: Mehr nicht. (lacht) Eigentlich sind wir auf dem Höhepunkt angekommen. Schwierig zu sagen: Es ist einfach eine Sucht. Der Reiz nach dem Erfolg und diesen zu wiederholen, ist einfach da. Wobei ich sagen muss: So eine Gesamtmeisterschaft ist toll und auch ein Riesenerfolg. Aber ein Einzelerfolg, wenn man am Wochenende einen Gesamtsieg einfährt, ...

Ladurner: ...der ist nahbarer. Den spürt man mehr. Vor Ort ist so ein Sieg einfach das Größte. So ein Gesamtsieg wie 2018 ist so schwierig und dann Meister zu werden. Da habe ich viele Jahre drauf hin gearbeitet.

Sommer: Und dann komm ich daher, und es funktioniert. (lacht)

Ladurner: Man muss einfach realistisch sehen, dass wir aktuell ein Material haben, das konkurrenzfähig ist und ein Team, das super hinter uns steht. Unsere Geschwindigkeiten sind noch da. Das Gesamtkonzept stimmt. Das kann in zwei, drei Jahren wieder anders aussehen, dass wir nämlich mit unserem Auto nicht zu den Schnelleren gehören, sondern im Mittelfeld verschwinden. Solange wir jetzt diese Kombination haben, wollen wir das deshalb ausnutzen, so lange es noch geht.

Wie hat es bei Ihnen beiden mit dem Motorsport angefangen? Und wo haben Sie beide sich kennengelernt?

Ladurner: Durch Sebastians Bruder bin ich ab und zu ins Kart-Training gegangen, und da war Sebastian auch dabei. Und so hat man sich kennengelernt.

Sommer: Das ging über den Automobilclub Tuttlingen. Dienstags war immer Training in Rottweil auf der Kart-Bahn. Das waren die Anfänge.

Ladurner: Sebastian fuhr schon aktiv Rennen, und ich bin noch ins Kart-Training gegangen. Mit 19, 20 Jahren war der Kontakt dann intensiver. Da sind wir gute Freunde geworden.

Wie ist es dann zu dem Team gekommen, das Sie beide nun gemeinsam anführen?

Ladurner: Jahr für Jahr haben wir das Thema immer wieder angesprochen. Da haben uns aber immer die Mittel gefehlt und die Unterstützung. Mit 28 Jahren schickte mir der Basti einen Link aus dem Internet von einem Seat Leon Super Copa. Und schrieb dabei: „Das wäre doch ein Auto für dich.“ Das Ding hat 18000 Euro gekostet. Ich habe dann mein Motorrad und mein Quad verkauft und hatte noch ein bisschen Geld – und dann habe ich das 2009 zwischen Weihnachten und Neujahr gekauft. Dann hatte ich ein Rennauto. (lacht) Und wir beide haben überlegt, was machen wir jetzt mit dem Rennauto. (lacht) Ich hatte nicht mal eine Lizenz. Da hat mir der Basti dann viel geholfen, und ich habe erst einmal meine Lizenz gemacht. Ich habe mir gesagt: Jetzt nicht halb, sondern ganz. Und habe mich in eine Rennserie eingeschrieben. Dann stand ich im April 2011 das erste Mal mit dem Auto auf einer Rennstrecke. Der Basti war dabei. Wir hatten ein geliehenes Zelt, einen geliehenen Sprinter und einen geliehenen Anhänger. Werkzeug hatte ich mitgenommen und acht Räder. So bin ich dann mein erstes Rennen gefahren.

Dann der Sprung zum jetzigen Team ...

Ladurner: Das kam mit dem Kauf des neuen Autos vor drei Jahren. Vorher hatte ich ein paar erfolgreiche und weniger erfolgreiche Jahre im Motorsport. Dann habe ich 2017 den Seat Leon TCR gekauft und bin damit ein Rennen gefahren. Wir fuhren da nur als Testlauf, haben aber gleich einen Sieg eingefahren. Da haben wir dann gesehen, dass das eine gute Kombination ist. Und im Winter haben wir zusammen gesessen und überlegt, was wir mit dem Auto machen können. Wir haben uns dann gesagt, dass wir weg vom Sprint auf die Langstrecke gehen, mal etwas ganz Neues versuchen. Das war für mich Neuland, das war für Basti Neuland. Dann haben wir das Auto umgebaut. Wir mussten einen größeren Tank einbauen, einige Modifikationen vornehmen. Und dann sind wir 2018 im April in Spa zusammen das erst Mal zusammen gefahren.

Sommer: Ich kannte mich gar nicht aus. So ein modernes Auto war ich vorher noch nicht gefahren. Das war neu für mich, hat aber schnell und gut funktioniert.

Wie lief das erste Rennen?

Ladurner: Da waren wir etwas durcheinander und sind im Qualifying auf Platz 18, relativ weit hinten, gelandet. Wir sind aber immer besser in Tritt gekommen und bis auf den fünften Platz vorgefahren.

Sommer: Ohne Erfahrung, das muss man dazu sagen. Wir wussten gar nicht, wie das alles funktioniert. Wie hält der Reifen? Wie geht so ein Boxenstopp? Das war auch für die Jungs vom Team komplettes Neuland. Aber das hatte sich ab dem zweiten Rennen schon so eingespielt, dass es schon wirklich angsteinflößend war, wie professionell das funktioniert hat. (lacht)

Die ersten Schritte im Rennzirkus war demnach erst einmal „learning by doing“...

Ladurner: Schon ein bisschen. Aber wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, viel getestet. Aber live ist immer anders als in der Theorie. Unser Team war von Anfang an immer perfekt bei den Boxenstopps. Andere Teams hatten die falschen Kanister, ewig gebraucht zum Nachtanken. Bei uns lief das. Und wir haben keine Sekunde in der Box verschenkt. Das hat uns nach vorn gespült. Viele Teams haben das schlechter gemacht.

Vom Fahrerprofil her, was unterscheidet Sie beide?

Sommer: Christian ist unser Drehzahl-König. (lacht) Er fährt immer am oberen Limit. ich fahre da eher etwas fahrzeugschonender. Es ist schon komisch. Wir sind vom Fahrstil komplett unterschiedlich. Wenn man sich unsere Daten ansieht, kann es größere Unterschiede nicht geben. Aber fahren auf zwei Zehntel pro Runde gleich schnell.

Ladurner: Ich bin zum Material ein wenig undankbarer, unerbittlicher. Basti achtet mehr aufs Material. Ich fahre gern mal einen Gang tiefer, wo er schon einen Gang höher fährt.

Und wenn es um die Zweikämpfe auf der Strecke geht, wer ist da der angriffslustigere von Ihnen?

Sommer: Da setzt es bei uns beiden aus. (lacht)

Wenn Sie jemandem erklären müssten, der keine Ahnung vom Motorsport hat, was das für ein Gefühl ist, in dem Rennauto zu sitzen und Rennen zu fahren. Was würden Sie dem sagen?

Ladurner: Das ist schon Adrenalin bis in die Nasenspitze. Der Reiz ist einfach das Adrenalin, der Kick.

Sommer: Das ist schon krass. Du steigst aus dem Auto aus und machst merkwürdige Sachen. Wenn dir eine Kleinigkeit nicht passt, dann könnte ich gleich an die Decke gehen, was zehn Minuten später eine Lappalie ist. Für einen Laien ist das schwer, sich das vorzustellen. Es ist ja nicht so, dass wir uns für eine Stunde ins Auto setzen und rumfahren. Das ist eine extreme Belastung. In dem Auto auf der Rennstrecke ist es 50 Grad heiß, und die Körperanspannung, das Konzentriertsein – du musst immer voll da sein. Es kann jederzeit etwas passieren – ein Gegner kommt oder es geht etwas kaputt.

Ladurner: Wir haben viele Zweikämpfe gehabt, obwohl wir gedacht hatten, dass es auf der Langstrecke weniger ist, weil es sich zieht. Und wir haben viele Rennen gehabt, wo wir Stoßstangenkämpfe über Stunden hatten. Das ist der Reiz: Besser zu sein als der andere und über sich hinaus zu wachsen. Wenn wir den absoluten Willen haben zu gewinnen, dann gewinnen wir witzigerweise auch. Hört sich blöd an. Aber es gab Situationen, da schien schon alles gelaufen. Und dann reißt man sich zusammen und kämpft: Siehe da – dann fahren wir noch einen Tick schneller als sonst, obwohl wir schon am Limit fahren. Nicht aufzugeben, das gehört unbedingt zum Motorsport mit dazu. Da muss man der Typ für sein.

Sommer: Das haben wir in den letzten beiden Rennen gehabt. In Zandvoort fehlte uns ein Hubstempel, um das Auto aufzubocken. das ist kein Standardteil, das man im Baumarkt kriegt. Da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und sind durchs halbe Land gefahren, um das Teil aufzutreiben. Hätten wir keinen bekommen, hätten wir wieder nach Hause fahren können.

Ladurner: Das macht auch den Reiz an diesem Sport aus, nicht nur das Fahren. So etwas schweißt zusammen. Da gehört so viel im Hintergrund mit dazu.

Sind die Familien immer mit dabei?

Sommer: Meine Freundin zittert zuhause, meine Mutter auch. (lacht) Mein Vater ist immer mit an der Strecke, und mein Bruder ist auch immer dabei.

Ladurner: Bei mir ist das genauso. Die Frauen sind meistens zuhause. Meine Partnerin ist ab und an auch dabei. Meine Mutter tut sich etwas schwer. Die Väter unterstützen das.

Stellen Sie fest, dass der Motorsport im Zuge der Klimadebatte zunehmend in Ungnade gefallen ist?

Ladurner: Wir wissen, dass das, was wir da machen, nicht mehr lange bestehen wird. Auch wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren auf einen Elektro- oder einen alternativen Antrieb umsteigen müssen. Ich sehe es eher positiv, weil einige Punkte wegfallen werden – Lärm beispielsweise. Unser Wunschplan ist es, in zwei Jahren auf einen Elektro-Rennwagen umzusteigen. Vor allem wird es ab 2020 unseren Rennwagen von Cupra als 600-PS-Elektrorennfahrzeug zu kaufen geben.