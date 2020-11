Der perfekte Fahrkartenautomat für alle Benutzer: Wie ein Studiengang das Zusammenspiel von Mensch und Maschine verbessert

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 312 in Göffingen hat es am Montagmorgen vier Verletzte gegeben. Das teilt das Polizeipräsidium Ulm der SZ mit. Nach Angaben der Polizei habe eine Autofahrerin zwei andere Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt Göffingen gerammt.

In Folge der schweren Kollision seien insgesamt drei Autos so stark beschädigt worden, dass diese nicht mehr fahrbereit gewesen seien. Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Unlingen eilten nach dem Eintreffen des Notrufs um 7.