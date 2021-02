Diese Tuttlinger Läden setzen auf den Online-Handel

Die meisten Läden in Tuttlingen sind geschlossen – aber einkaufen kann man dennoch. Zumindest bei denen, die das System „Click und collect“ anbieten: Online aussuchen und vor Ort abholen, heißt das für die Kunden. „Es ist genial, sonst könnten wir nicht überleben“, sagt Andrea Dittrich-Meurer vom Bekleidungsgeschäft Aust in der Oberen Hauptstraße. Auch andere Händler haben online nachgebessert. Allein das Online-Geschäft, soviel ist klar, macht die Pandemie-Ausfälle aber nicht wett.

Das Hamburger Modelabel Aust hat den Online-Shop für Andrea Dittrich-Meurer konzipiert und auf sie zugeschnitten. „Das bringt uns wirklich was“, sagt die Tuttlinger Geschäftsfrau. Vor allem deswegen, weil es viele Kunden gebe, die sie in dieser schwierigen Situation unterstützen wollen.

Bereits im ersten Lockdown wurde der Onlineshop aus dem Boden gestampft. Damals war die Resonanz nicht besonders groß. Das sei nun anders. Neben ihren treuen Stammkunden hat sich der Kreis der Besteller erweitert. Nicht nur aus Tuttlingen und der Region, sondern auch von weiter her – Stuttgart und Sankt Georgen, zum Beispiel. Ihnen wird die Ware geschickt, ansonsten fährt Andrea Dittrich-Meurer sie auch selbst aus: „Mein Aufwand ist schon extrem“, sagt sie.

Jeden Tag stehe sie im Geschäft, jede Woche dekoriert sie das Fenster neu. Sie hat eine Whatsapp-Gruppe mit Kunden, in die sie regelmäßig Fotos der neuen Ware stellt, die sie wöchentlich geliefert bekommt. „Ich will, dass mich die Menschen in Tuttlingen weiterhin wahrnehmen, dass sie mich sehen und bemerken, dass es mich noch gibt“, sagt sie.

Sie arbeite dafür fast mehr, als wenn sie ihr Ladengeschäft ganz normal geöffnet habe – und auch zu ungewöhnlichen Zeiten. Wenn abends um 22 Uhr eine Bestellung eingeht, dann bearbeitet sie diese umgehend. Für Stammkunden stellt sie Waren zur Auswahl zusammen. Die Pakete werden abgeholt, und das, was nicht passt, Tage später wieder abgegeben.

Der Vorteil als Franchise-Nehmerin: Sie muss nur das bezahlen, was sie auch verkauft. Alles andere wird von Aust wieder abgeholt. Der Nachteil: Ihr Anteil am Verkaufspreis ist weitaus geringer, als wenn sie selbstständig handeln würde.

Auch wenn es gut läuft: „Das sind ein, zwei Teile am Tag, die ich verkaufe“, und damit ein Bruchteil dessen, was sonst über die Ladentheke gehe. Die Einkünfte reichen gerade mal, um die Miete zu decken. „Leben tun wir momentan von unserem Ersparten.“

Ein ähnliches Bild, nur einige Nummern größer, zeichnet Sebastian Raetz, Geschäftsführer der Parfümerie-Kette Gradmann mit Hauptsitz in Konstanz. „Hätten wir in den letzten Jahren nicht so gut gewirtschaftet, stünden wir jetzt nicht so gut da“, sagt Raetz. Gradmann hat 100 Mitarbeiter, elf Filialen, eine davon in Tuttlingen, eine andere im neuen Singener Einkaufszentrum Cano. Letztere war gerade einmal fünf Tage geöffnet, dann musste sie gemeinsam mit dem kompletten Einzelhandel kurz vor Weihnachten schließen.

Seitdem macht Gradmann einen Bruchteil des Umsatzes, den die Kette sonst erwirtschaften würde. Die Kunden kaufen aktuell im Online-Shop, den es seit drei Jahren gibt – oder per Telefon. Die Geschäfte übers Telefon liefen dabei fast besser als Online, meint Raetz: „Das zeigt einfach, dass es Menschen gibt, die es zu schätzen wissen, wenn am anderen Ende ein Berater ist, der einem weiterhilft.“

Das reine Online-Geschäft sei stark auf den Preis fokussiert, meint Raetz. Sich unter all den Wettbewerbern zu behaupten, sei schwierig, insgesamt liege der Anteil der Online-Verkäufe am Umsatz bei Gradmann im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und macht viel Arbeit: Gradmann bietet um die 12 000 Produkte an, dazu Varianten. Dennoch: „Online ist für uns ein zusätzliches Standbein“, ist Raetz überzeugt. „In ein paar Jahren wird es vielleicht 30, 40 oder 50 Prozent des Umsatzes ausmachen.“

Was Gradmann zugute kommt: Die Produkte werden, anders als Mode, selten zurückgesandt. Und noch habe der stationäre Einzelhandel nicht ausgedient, ist Raetz sich sicher: „Wer ein gutes Produkt hat und einen guten Laden, der hat seine Berechtigung.“ Wenn der Lockdown ein Ende hat, auch da ist er sich sicher, „dann mache ich alle elf Filialen wieder auf“.

Auch Christoph Haller, Inhaber und Geschäftsführer des Tuttlinger Herrenmodehauses Haller, zweifelt nicht daran, dass er seinen Laden an der Bahnhofstraße wieder öffnen wird. Er hofft, dass das im März möglich sein wird, „damit uns nicht das ganze Frühjahrsgeschäft durch die Lappen geht“. Das Wintergeschäft, das sieht er an den nackten Zahlen, „ist gelaufen“. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat er im Februar zehn Prozent seines Umsatzes erwirtschaftet. Das Online- und Telefongeschäft hat zumindest diesen kleinen Teil aufgefangen.

Haller hat keinen eigenen Online-Shop, aber seine beiden Töchter haben vor etwa einem Jahr ihr eigenes Online-Marketing aufgezogen: Freunde der beiden posieren als Models, wenn es neue Kollektionen gibt. Die Fotos posten die Hallers dann bei Facebook und auf Instagram. Zudem dekoriert Christoph Haller die Schaufenster um, die neuen Kollektionen locken Passanten an. Beide Initiativen machen sich jetzt bezahlt, die Kunden bestellen Hemden, Hosen oder Krawatten per E-Mail oder Anruf. „Ich stelle dann eine Auswahl zusammen und schicke den Kunden ein Angebot zu, das funktioniert recht gut“, sagt Haller.

Er ist froh, dass seine Töchter den Schritt Richtung digitalem Handel gemacht haben, einen richtigen Online-Shop will er sich aber nicht aufbauen. „Das wäre eine zu große Investition“, meint er. Dabei geht es ihm weniger um die technischen Voraussetzungen: Um als kleiner Händler überhaupt wahrgenommen zu werden, müsse er viel Geld in Werbung investieren. Eine Alternative wäre, sich einem großen Händler wie Zalando anzuschließen. Aber da, weiß Haller, „verdiene ich nichts. Was da geht, sind nur Sonderangebote“.