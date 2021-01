Der Nendinger SPD-Ortsverein ist aufgelöst

Der Ortsverein Nendingen der SPD wurde zum 31. Dezember 2020 aufgelöst. Dies teilt die Vorsitzende Elke Schaldecker mit. Der Ortsverein hatte zuletzt nur noch sieben Mitglieder. Diese wurden nun in den Ortsverein Tuttlingen integriert.

„Die Organisation des Wahlkampfs für die Gemeinderatswahl war mit drei Ortsvereinen in der Stadt Tuttlingen schon recht bürokratisch“, ist aus der SPD zu hören, denn auch in Möhringen existiert ein Ortsverein der SPD. Der Zusammenschluss der Ortsvereine Nendingen und Tuttlingen sei schon seit längerem im Gespräch gewesen. Im Frühjahr vergangenen Jahres habe man sich dann dazu entschieden, diesen Schritt nun zu gehen. Der Kreisvorstand hat dem zugestimmt. Auch die Mitglieder des aufnehmenden Tuttlinger Ortsvereins wurden gehört, die es durchgehend begrüßten, dass die Vernetzung mit den Genossinnen und Genossen aus dem Teilort dadurch intensiviert werden kann.

Die SPD zählt im Kreisgebiet nun noch acht Ortsvereine mit gut 220 Mitgliedern. Neben Tuttlingen und Möhringen sind dies die Ortsvereine Trossingen, Spaichingen-Heuberg, Aldingen, Mühlheim-Donau-Heuberg, Immendingen und Geisingen. Die SPD Tuttlingen zählt nach dem Anschluss nun 90 Mitglieder. Vorsitzender des Ortsvereins bleibt Mathias Schwarz mit den Stellvertreterinnen Sahika Maurer und Christine Treublut, die für die SPD im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen in den Landtagswahlkampf zieht. Die turnusgemäße Neuwahl des Vorstandes findet in diesem Jahr statt. Der bisherige Vorstand wünscht sich, dass sich bei der Neubesetzung auch Mitglieder aus Nendingen dem Vorstand anschließen werden, heißt es in der Pressemitteilung.