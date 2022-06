Der Mai war ein wahrer Wonnemonat

2021 war davon wenig zu spüren, 2022 aber wurde der Mai seinem Beinamen „Wonnemonat“ wieder voll gerecht. „Er war deutlich zu warm, viel zu trocken und überaus reich an Sonnenschein“, bilanziert unser Wetterexperte Jürgen Hieber.

Die Daten im Überblick: Mit einer Durchschnittstemperatur von 14,7 Grad (Vorjahr 8,9 Grad) lag der Mai 1,5 Grad über dem Monatsmittel und fiel somit deutlich zu mild aus. Im Vergleich zum letzten Jahr, wo das Monatsmittel bei nur 8,9 Grad lag, ist dies sogar ein krasser Unterschied.

Am kältesten fiel bislang der Mai 1902 mit einem Mittelwert von 5,6 Grad aus, ein Rekordwert, der wohl bis in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Den wärmsten Mai gab es dagegen im Jahr 2009 wo das Monatsmittel bei 15,1 Grad lag. Die höchste Temperatur wurde mit 31,4 Grad (Vorjahr 28,6 Grad) am 20. erreicht. Die tiefste Monatstemperatur lag bei 0,5 Grad (Vorjahr -1,9 Grad), gemessen am 30. des Monats.

Ein Blick ins Archiv verrät, im Mai 1977 wurde mit sehr frostigen -5,6 Grad die bislang kälteste Maitemperatur gemessen. Der höchste Mai-Wert lag dagegen bei 33,4 Grad, welche am 29.05.2017 registriert wurde. Es gab im diesjährigen Mai 9 Sommertage, davon 2 Hitzetage, Frost gab es keinen.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 48,7 L/qm (Vorjahr 129,4 L/qm) was 46,2% (Vorjahr 122,7%) der normal üblichen Niederschlagsmenge entspricht, fiel der Mai viel zu trocken aus. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891 liegen bei 194,5 L/qm im Jahr 1978 und bei 45,8 L/qm im Jahr 2008. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 5. mit 14,2 L/qm (Vorjahr 31,0 L/qm). An 11 Tagen (Vorjahr 19 Tage) fiel Niederschlag.

Der Wind war im Mai überwiegend gemäßigt unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 20. mit 55,8 km/h (Windstärke 7) erreicht (Vorjahr 63,0 km/h – WS 8). Am 24.05.1854 wurde mit 120 km/h (Orkan), die bislang höchste Mai-Windgeschwindigkeit gemessen.

Mit 260,0 Sonnenstunden (Vorjahr 174,2 Std.) schien die Sonne im Mai überaus reichlich. Den wenigsten Sonnenschein gab 1994 mit nur 92,8 Stunden und den meisten Sonnenschein 2003 mit 278,3 Sonnenstunden.