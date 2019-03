Während der Fasnet hat so manch ein Narr einen Kater. Das ist auch in Möhringen nicht anders. Allerdings hat die dortige Fasnet noch einen Kater aus Fleisch und Blut zu bieten.

Rainer Bieder schlüpft seit 27 Jahren in die Rolle dieser Kunstfigur, die er – in Anlehnung an seinen Wohnort An der Katzensteig – selbst erfunden hat. Als Kater ist der 70-Jährige nun auch seit einigen Jahren fester Bestandteil beim Rathaus-Empfang und liest den Politikern in lustiger Weise die Leviten.

Damit wird der gebürtige Thüringer wohl so schnell auch nicht aufhören. Obwohl er nach der Ankunft in Baden-Württemberg zunächst in St. Georgen lebte, hat ihn die Faszination Fasnet gepackt. Rainer Bieder ist seit gut 40 Jahren beim närrischen Treiben in Möhringen dabei.