Der Landkreis Tuttlingen zahlt älteren Leuten, die ihren Führerschein abgeben, ein Jahr lang Bus und Bahn.

Der Landkreis Tuttlingen bietet älteren Menschen, die ihren Führerschein abgeben wollen, ein Jahr lang ein kostenloses Nahverkehrsticket an. Wie das Landratsamt mitteilt, können Senioren damit alle Busse und Züge im Kreis nutzen. Auch die IC-Linie der Deutschen Bahn im Kreis ist dabei seit Dezember 2017 eingeschlossen.

Für viele Menschen bedeute das eigene Auto gerade im Alter „Freiheit und Lebensqualität“, heißt es in der Pressemitteilung. „Doch Statistiken belegen, dass Senioren zunehmend in Verkehrsunfälle verwickelt sind und diese Unfälle sorgen mitunter für Schlagzeilen.“ Ältere Autofahrer seien in der Regel zwar langsamer und vorsichtiger im Straßenverkehr unterwegs, doch falle ihnen das Autofahren häufig schwerer, zumal die Leistungs- und Reaktionsfähigkeit im fortgeschrittenen Alter abnehme.

Wen dieses Thema interessiert, wer noch Fragen hat oder wer sich bereits entschieden hat, bei der Aktion teilzunehmen, kann sich an das Straßenverkehrsamt des Landkreises Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461/926 5199 oder an den Verkehrsverbund Tuticket unter der Nummer 07461/926 3500 wenden oder die Ämter persönlich in der Bahnhofstraße 100 in Tuttlingen aufsuchen.

Bei Auskünften zum Fahrplan und den Tarifen hilft laut Landratsamt das Tuticket-Kundencenter weiter. Auch sind dort Fahrpläne in großer Schrift erhältlich.