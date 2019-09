„Der Kreis hat eine gute, solide Basis“

Drei Jahre war Adrienne Metzl als Klimaschutzmanagerin des Landkreises Tuttlingen in der Region tätig. Nun hat sie ihre Aufgabe beendet. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen zieht sie Bilanz ihrer Tätigkeit und erklärt, wie der Landkreis beim Klimaschutz aufgestellt ist.

Nun endet Ihre Aufgabe als Klimaschutzmanagerin im Landkreis Tuttlingen. Warum verlassen Sie die Region?

Ich möchte mir mit meinem Partner einen Lebenstraum erfüllen. Die nächsten zwei Jahre werde ich daher im Ausland – in Australien und Neuseeland – verbringen. Die Zeit im Ausland möchte ich für persönliche Weiterbildung im Zuge eines Fernstudiums nutzen, aber auch Entdeckungsreisen, Familienbesuche und internationale Arbeitserfahrung stehen auf dem Programm. Der Klimaschutz ist eine globale Gesellschaftsaufgabe. Einen zusätzlichen internationalen Blickwinkel auf die Thematik zu gewinnen, finde ich sehr spannend.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich verlasse meine Stelle mit dem viel zitierten weinenden und lachenden Auge. Ich bin dankbar für die bereichernde Erfahrung, die spannenden Projekte und inspirierenden Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, was wir in den vergangenen Jahren im Kreis in puncto Klimaschutz alles umsetzen konnten. Im Ausland werde ich mit Freude auf die vergangenen Jahre zurückblicken.

Welche Projekte haben Sie in dieser Zeit angestoßen?

Meine Hauptaufgabe bildete die Initiierung, Koordination und Umsetzung der Energie- und Klimaschutzmaßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept des Landkreises. Aus den insgesamt 40 Maßnahmen des Konzepts konnten wir mehr als die Hälfte aus verschiedenen Handlungsfeldern wie Energieeffizienz in Kreisliegenschaften, nachhaltige Mobilität oder in der Bildungsarbeit erfolgreich umsetzen. Viele weitere Projekte wurden angestoßen. Den Begriff 'Wir’ benutze ich dabei ganz bewusst. Klimaschutz hat viele Facetten und geht vor allem gemeinsam – ob im hausinternen Energieteam, mit den Kreiskommunen, der Energieagentur, Bildungseinrichtungen oder externen Akteuren. Exemplarische Projekte aus den vergangenen Jahren bilden zum Beispiel der Aufbau einer landkreisweiten E-Ladesäuleninfrastruktur gemeinsam mit den Kreiskommunen, Bildungsprojekte wie unser Klimaschutz-Theaterstück 'Auf der Erde geht’s heiß her’ für Kindergärten und Grundschulen mit dem Theater-Bahnhof Mühlheim oder die Etablierung des neuen Klimaschutzpreises Landkreis Tuttlingen, dessen Ausschreibung aktuell gestartet ist. Auch die Erstellung von Sanierungsfahrplänen für kreiseigene Liegenschaften und Energie-Checks für die heimische Wirtschaft gehören dazu. Ein aktuelles Beispiel bildet die Erarbeitung einer internen, nachhaltigen Beschaffungsrichtlinie, die in Kürze in Kraft tritt oder auch die Entwicklung einer landkreisweiten Energie- und CO2-Bilanz, die gerade durch die Energieagentur Landkreis Tuttlingen erstellt wird – zusammengefasst ein buntes Potpourri an Maßnahmen.

Ist der Landkreis Tuttlingen beim Klimaschutz gut aufgestellt? Bei einer Zertifizierung hat sich der Landkreis gegenüber vor vier Jahren um acht Prozentpunkte gesteigert.

Fakt ist, dass es in den vergangenen Jahren vorangegangen ist, das ist gut am Zertifizierungsergebnis zu erkennen. Im Zuge des europäischen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens European Energy Award (EEA/Anm. d. Red.) konnte der Landkreis ein Resultat von 71,6 Prozentpunkten für seine Klima-

schutzarbeit erzielen. Bedenkt man, dass die höchste Gold-Auszeichnungsstufe beim EEA ab 75 Prozentpunkten vergeben wird, freuen wir uns, dass sich unsere fortlaufenden Bemühungen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung der Region im Ergebnis widerspiegeln. Auch die nächsten Weichen für die Zukunft sind gestellt. Im Februar hat der Kreis wieder ein neues Energiepolitisches Arbeitsprogramm mit neuen Klimaschutz-Maßnahmen für die nächsten Jahre aufgestellt und beschlossen.

Thema Mobilität: Mit der Verbesserung des ÖPNV tut sich der Landkreis mit den Gemeinden schwer. Was muss getan werden?

Die Aussage, dass sich der Landkreis mit der Verbesserung des ÖPNVs schwer tut, ist zu pauschal. Unser Verkehrsangebot mit Bus und Bahn reicht teilweise von 5 bis 24 Uhr. Das ist für den Ländlichen Raum, insbesondere bei der Vernetzung von 35 Kommunen ein Angebot, das sich sehen lassen kann. Das zeigen auch stabile Fahrgastzahlen. Ab März 2020 kommen nochmals 400 000 Fahrplankilometer dazu. Es stimmt aber, dass die Ansprüche der Bürger, die sich für den ÖPNV entscheiden wollen, ständig steigen. Dabei heißt es, mit den Wünschen der Fahrgäste Schritt zu halten. Allerdings kann der ÖPNV den Individualverkehr nicht vollständig ersetzen. Im Mobilitätssektor, der einem dynamischen Wandel unterworfen ist, gewinnen Themen wie On-Demand-Mobilität, autonomes Fahren oder Elektromobilität zunehmend an Bedeutung. Das haben wir mit dem Aufbau einer kreisweiten Ladesäuleninfrastruktur unterstützt und befassen uns mit dem Thema Car-Sharing. Der EEA bestätigt dem Kreis jedenfalls eine gute, solide Basis.

Es ist ein kreisweites Netz an E-Ladesäulen entstanden. Ein positiver Ansatz, aber wie intensiv wird das genutzt und wie sehr entlastet es die Umwelt?

Jede Kommune erhält halbjährig eine Übersicht über die Nutzungsfrequenzen ihrer Ladesäulen. Uns liegen die Nutzungsfrequenzen für unsere E-Ladesäulen am Landratsamt vor. Dort wurden 70 Ladevorgänge in dieser Zeit durchgeführt, die Anzahl der Elektrofahrzeuge im Kreis steigt parallel dazu weiter an. Zum Stichtag 31. August 2019 waren 1065 Elektro- und Hybridmodelle im Kreis zugelassen. Luft nach oben gibt es noch, aber es ist ein solider, erster Anfang. Der Kreis lässt aktuell eine landkreisweite Energie- und CO2-Bilanz erstellen. Dabei wird auch der Mobilitätsbereich näher untersucht. Nach Fertigstellung können bezüglich einer Entlastung weitere Schlüsse gezogen werden.

Radfahren scheint in der Region „in“ zu sein. Tuttlingen hat sich bei der Aktion Stadtradeln ganz vorne platziert. Was hat sich in den vergangenen Jahren am Radwegenetz verändert? Welche Lücken sind geschlossen worden?

Das Radwegekonzept des Kreises von 2007 zielt auf die Schließung von Netzlücken, die Erhöhung der Verkehrssicherheit oder auch auf die Entwicklung erlebnisreicher Trassen in der Umgebung ab. Das Konzept wurde 2017 weiterentwickelt. Dabei wurden die bestehenden Lücken im Radwegenetz unter Berücksichtigung aktueller Gesichtspunkte wie einer Deckungsgleichheit mit dem Breitbandnetzausbau, einer Anbindung an das überregionale Radnetz BW oder unter Einbezug von ÖPNV-, touristischen und multimodalen Aspekten, analysiert und neu priorisiert. An Kreisstraßen unterstützt die Landkreisverwaltung die Kommunen zudem bei der Genehmigungsplanung von Radwegen. In den vergangenen Jahren wurden rund 30 Prozent der Netzlücken geschlossen, weitere sollen folgen.

Der Bioabfall wird zur Erzeugung von Energie genutzt? Wie viel Müll wird verbrannt und wie dann genutzt?

Der eingesammelte Biomüll (2018: 89,2 kg/EW*a/Anm.d.Red.) liegt weit über dem Landesdurchschnitt von 50 Kilogramm im Jahr 2017 und über dem Zielwert des Landes für 2020 von 60 Kilogramm. Seit Mitte 2005 werden 100 Prozent der Bioabfälle aus dem Landkreis Tuttlingen der Biomassevergärungsanlage in Deißlingen zur Verwertung zugeführt. Im Jahr 2017 wurden beispielsweise 94 Prozent der Bioabfälle energetisch verwertet. Die Gärreste aus unserem Bioabfall werden nach der energetischen Verwertung der stofflichen Verwertung zugeführt. Sie werden kompostiert und zertifiziert – zu 75 Prozent als Flüssigkompost und 25 Prozent als Festkompost – und auf umliegende Äcker verbracht. Dies entspricht der vom Umweltministerium favorisierten Variante der Kaskadennutzung.

Hätten Sie gerne mit Ihrer Aufgabe im Landkreis Tuttlingen weitergemacht, weil aktuell ein Umdenken bezüglich des Klimaschutzes (Fridays for future) einsetzt?

Für mich ist es unglaublich schön zu sehen, wie der Gedanke der Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens an Raum gewinnt, ob bei und durch Fridays for future oder in der ganzen Gesellschaft. Das berührt mich, gibt mir Hoffnung und Kraft. Ginge es nicht um einen Lebenstraum, gäbe es verschiedene Gründe, warum ich Ihre Frage mit Ja beantworten würde. Nun freue ich mich aber darauf, das Geschehen mit etwas mehr Distanz weiterverfolgen zu können.