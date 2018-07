Der Kreis erhebt bald Parkgebühren

Das Parken in den Tiefgaragenplätzen des Landratsamts in Tuttlingen sowie auf den weiteren Stellplätzen der Behörde wird ab dem 1. Januar 2019 nicht mehr kostenlos sein. Das beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag einstimmig. Je näher der Parkplatz am Landratsamt zu finden ist, umso teurer wird er. Die Kosten belaufen sich zwischen 15 Cent pro Stunde und einem Festpreis in Höhe von 15 Euro pro Monat.

Am teuersten wird es in der Tiefgarage des Landratsamts mit 15 Cent pro Stunden. Das entspricht einer durchschnittlichen Monatsgebühr vor 25 Euro. Der Parkplatz an der Bahnhofstraße 80 und der Ulrichstraße 7 schlägt mit 13 Cent je Stunde (20 Euro pro Monat) zu Buche. An der Kreissporthalle sind es zehn Cent je Stunde (16 Euro), am Vogelsangweg sieben Cent (zwölf Euro). Da die Parkplätze an der Bahnhofstraße 121 und der Eisenbahnstraße 11 nicht mit Schranken versehen werden sollen, gilt dort ein Festpreis von 20 beziehungswiese 15 Euro. Lediglich für den Landrat und die Dezernenten gibt es reservierte Plätze.