„Der kleine Prinz“ kommt als Familienmusical

Seit ihrem Erscheinen im Jahr 1943 hat Antoine de Saint-Exupérys zauberhaft-poetische Fabel „Der kleine Prinz“ über Freundschaft und Hoffnung ganze Generationen von Lesern berührt. Am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr kommt das Stück als Musical für die ganze Familie (Kinder (ab fünf/sechs Jahre) in der Stadthalle Tuttlingen auf die Bühne.

„Der Kleine Prinz“, die bekannteste Erzählung des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry, ist ein zeitloses Plädoyer für Freundschaft und mehr Menschlichkeit. Oberflächlichkeit und Konsumverhalten der „großen Leute“, also der Erwachsenen, werden gesellschaftskritisch hinterfragt. Während in der Erwachsenenwelt Äußerlichkeiten im Vordergrund stehen, geraten zwischenmenschliche Werte ins Hintertreffen. Beschäftigt allein mit ihrem Beruf, vergessen sie das Schöne, die Gefühle, das Denken, das Hoffen, die Freundschaft – alles, was das Menschsein ausmacht.

Nur wenigen Komponisten war es bisher gestattet, die berühmte Geschichte zu vertonen. Erfolgskomponist Basti Bund hat ein 80-minütiges Musical mit zauberhaft-schöner Musik komponiert, das für Menschen ab fünf bis 99 Jahren konzipiert ist und direkt ins Herz der Zuschauer trifft. Das klassische Musical richtet sich an die ganze Familie.

Vier Künstler, darunter die 23-jährige Sopranistin und Musiktheaterdarstellerin Ronja Geburzky in der Hauptrolle, erwecken den „kleinen Prinzen“ und seine Abenteuer – gesanglich wie schauspielerisch – auf der Bühne zum Leben. Ohne Pomp, dafür mit der sprachlichen Einfachheit des Kindermundes und mit Bildern bringen die Darsteller Emotionen, Fantasie und Gedanken zum Ausdruck.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle Ticketbox, Telefon 07461 / 91 09 96, sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT und unter

www.tuttlinger-hallen.de