Der „Italienermord“ von 1862: Die Bluttat auf dem Witthoh zieht Kriminologen immer noch in den Bann

Ein grausamer Mord auf dem Witthoh hat vor bald 160 Jahren weit über Tuttlingen hinaus für Aufsehen gesorgt und ist für Kriminologen und Kriminalhistoriker immer noch interessant. Der Tuttlinger Kriminaldirektor a. D. Manfred Teufel (84) hat diese Tat, die als „Italienermord“ in die Geschichte einging, in einem Buch aufgearbeitet.

„Ein schauderhafter Kameradenmord im 19. Jahrhundert“ ist der Titel des 205 Seiten starken Bandes, der jetzt erschienen ist. Nur noch wenigen Tuttlingern dürfte der Name „Italienerplatz“ oder „Italienerwald“ ein Begriff sein. Dabei handelt es sich um keinen offiziellen Flurnamen auf dem Witthoh, sondern um ein später von den Einheimischen so genanntes Waldstück an der Straße zwischen Tuttlingen und Emmingen. Dort entdeckte der Tuttlinger Kaufmann Gustav Friedrich Megenhart am 19. März 1862 in einem Gebüsch die Leiche eines jungen Mannes, übel zugerichtet und bereits in Verwesung übergegangen. Megenhart meldet seine Entdeckung.

Ein Landjäger namens Strecker – eine Polizei oder Kriminalpolizei, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht – machte sich auf zum Fundort. Er sicherte in der Umgebung Beweismittel, die zur Identifizierung des Toten und auch zu seinen Mördern führte. Bei dem Toten handelte es sich um Eugenio Chiogna, ein Steinhauer und Wanderarbeiter aus dem Trentino, der sich, wie viele Italiener seinerzeit, beim Bau der neuen Eisenbahnlinien in Württemberg verdingte.

Die Ermittlungen liefen an, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Im Gränzboten erschienen am 21. März 1862 ein umfangreicher Artikel über den Fall sowie eine „Amtliche Anzeige“, in der die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise gebeten wurde. Den entscheidenden Hinweis lieferten wohl die Meldeunterlagen der Tuttlinger Fremdenpolizei: dorthin musste jeder Gastwirt, der Fremde beherbergte, die Adressen und Reiseziele der Gäste sofort nach Ankunft melden. Schnell war klar: Eugenio Chiogna war mit sieben weiteren Italienern und einer Italienerin am 7. Dezember 1861 im Gasthaus „Hecht“ abgestiegen. Tage zuvor waren sie in der Gegend von Heilbronn nach Abschluss des Eisenbahn-Projekts zu Fuß mit dem Ziel Schweiz aufgebrochen. In Schaffhausen kamen am 9. Dezember nur acht Personen an, Eugenio Chiogna fehlte…

Die acht Italiener wurden in Schaffhausen festgenommen und am 11. April 1862 nach Tuttlingen ausgeliefert. Teufel schildert anhand von Dokumenten und wissenschaftlichen Veröffentlichungen zunächst die Leichenschau durch zwei Oberamtsärzte und die richterliche Voruntersuchung, die sich nicht nur auf die Tat, sondern auch auf die Täter konzentrierte – ein wesentliches Merkmal der Historischen Kriminologie.

Dabei kristallisierte sich heraus, dass Chiogna ein sparsamer Arbeiter war und sein Geld zusammenhielt. Anders als seine finanziell klammen Reisegefährten. Immer wieder lieh Chiogna ihnen Geld. Während der Reise nach Schaffhausen reifte bei seinen Kameraden der Entschluss, Chiogna um sein Erspartes zu bringen – mit tödlicher Gewalt. Auf dem Witthoh wurde er mit einem Beilhieb zunächst niedergeschlagen, schwer verletzt in den Wald weggetragen und dort getötet. Insgesamt 49 Beilhiebe registrierten die Mediziner.

Auf großes öffentliches Interesse stößt ein Jahr später die Verhandlung vor dem Landgericht Rottweil. Diese findet vom 27. März bis 2. Mai 1863 statt.

Journalistisch wird der Prozess von einem Berichterstatter des Tuttlinger Gränzboten begleitet. Er beherrscht Steno und liefert über einen Monat lang den Lesern detailgetreue und ungewöhnlich umfangreiche Gerichtsberichte, Lesestoff vom Feinsten: spannend, protokollarisch – auch heute für die Historische Kriminologie eine Fundgrube. Nicht umsonst widmet Teufel dem Prozess 70 Seiten – original aus dem Gränzboten. Am 2. Mai wird das Urteil gegen die sieben Italiener verkündet: Vier Täter werden zum Tode verurteilt und in Rottweil durch die Guillotine hingerichtet. Drei Täter erhalten jeweils mehr als 20 Jahre Zuchthaus.

Teufels Buch schildert nicht nur den Fall. Er befasst sich historisch-fachlich mit der Rolle und dem Selbstverständnis von Richtern und Staatsanwälten, schildert die Ermittlungsarbeit und zieht Vergleiche zu heute. Der Leser erhält nicht nur einen Einblick in die Historische Kriminologie, sondern erfährt auch einiges über Ermittlungsmethoden, Hintergründe sowie Denk- und Arbeitsweisen.