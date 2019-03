Der Holzmarkt ist übersättigt, und der Borkenkäfer greift an

Vom Trockenjahr 2018 hat sich der Wald im Kreis Tuttlingen noch lange nicht erholt. Die Borkenkäferpopulation breitet sich rasant aus, und Anfang Januar hat Schnee im Kreis Tuttlingen zusätzlich rund 30 000 Festmeter Holz gebrochen. Thomas Storz, Leiter der Holzverkaufsstelle des Landkreises Tuttlingen, bekennt im Interview mit Ingeborg Wagner, dass er in großer Sorge um den Wald ist.

Auf den trockenen Sommer folgte ein nasser Winter. Konnte sich der Wald erholen?

Wir sind von der Niederschlagsmenge her immer noch deutlich im Defizit. Was an Regen gekommen ist, war gut, aber wir hätten uns noch viel mehr gewünscht. Insgesamt fehlen uns momentan 300 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag. Die Frage ist, wie der Wald das aufholt. Klar ist: je mehr Regen, desto besser. Gut ist, dass die Waldflächen im Kreis nicht komplett trocken eingewintert sind, auch der Frost tat gut. Wir brauchen aber jetzt weitere Niederschläge.

Höchstwerte von 20 Grad, wie wir sie im Februar hatten, sind ungewöhnlich. Geraten die Bäume dadurch in Stress?

Ja, vor allem dann, wenn der Niederschlag fehlt. Durch das Tauwetter war zwar Ende Januar Feuchtigkeit verfügbar. Aber durch den Trockensommer 2018 haben die Feinwurzeln der Bäume starken Schaden genommen, die für die Aufnahme von Wasser zuständig sind. Weniger Feinwurzeln bedeutet weniger Flüssigkeitsaufnahme. Zusammen mit der Trockenheit ist das ein gefährlicher Kreislauf.

Wie viel Festmeter Schadholz sind im Kreis Tuttlingen angefallen? Sie hatten ja nicht nur die Trockenheit zu verkraften, sondern auch Sturmholz sowie Käferholz.

Wir gehen von rund 32 000 Festmetern Sturmholz und von etwa nochmal so viel Schadholz durch Borkenkäfer und Dürre aus. Das ist rund ein Drittel unserer Holzverkaufsmenge.

Zu welchem Preis konnten Sie das Holz verkaufen?

Der Preis liegt bei frischem Holz bei rund 80 Euro für den Festmeter. Das sind rund 14 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Für Schadholz bekommen wir je nach Qualität zwischen 40 und 65 Euro, rund 25 bis 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mehr ist nicht drin. Generell ist es momentan schwierig, Holz zu verkaufen. Der Markt ist übersättigt, vor allem mit Schadholz. Frisches Holz wird zaghaft nachgefragt. Wir haben aber fast alles verkauft und nur noch wenige Reste aus 2018. Spannend ist, wie der Markt reagiert, wenn nun im Frühjahr wieder neues Holz kommt.

Mit was rechnen Sie?

Absterbende Bäume haben wir aktuell bereits durch die Schädigung der Feinwurzeln durch den Trockenstress. Das führt dazu, dass Bäume spontan rot und kahl werden. Da brauchen wir nicht mal den Borkenkäfer dazu. Doch der wird uns auch stark zusetzen. Aus einem Paar werden viele neue. Die Entwicklung verläuft exponentiell, das heißt, die Bestandsgröße nimmt bei günstiger Witterung sprunghaft zu. Das lässt befürchten, dass wir diesen Sommer starke Angriffswellen des Borkenkäfers bekommen könnten. Dann ist schnelles und entschlossenes Handeln gefragt. Wir leben momentan in großer Sorge, weil wir einen hohen Ausgangsbestand an Käfern im Wald haben und im Januar große Schneebruchmengen dazu kamen.

Mit wie viel Schadholz rechnen Sie durch den Schneebruch?

Geschätzt sind das weitere 30 000 Festmeter Schadholzanfall. Der ist fast ausschließlich auf dem Heuberg entstanden in einer Höhe zwischen 830 bis knapp 1000 Metern und war das Ergebnis des zweiten Januarwochenendes mit schwerem Nassschnee.

Wie viel Ihrer Zeit nimmt das gerade in Anspruch?

Die Forst-Kollegen vor Ort sind momentan ausschließlich damit beschäftigt und versuchen, die Aufarbeitung zu koordinieren. Wir im Innendienst versuchen, sie kräftig zu unterstützen. Wir haben nahezu täglich Schneebruchkonferenzen. Das Fatale an dem Schaden ist, dass vor allem viel Privatwald betroffen ist. Wir können nur appellieren, dass es gemeinsam gelingt, das Holz schnell aus dem Wald zu bringen. Vertreter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg haben ihren Besuch auf dem Heuberg angekündigt, um sich die Situation anzuschauen und Szenarien zu entwerfen, was passieren könnte, wenn Borkenkäfer in diesen Holzmengen erfolgreich brüten könnten. Wir sind uns sehr sicher, dass eine große Gefahr besteht.

Ende vergangenen Jahres rechneten Sie mit Schäden von rund sechs Millionen Euro für Waldbesitzer im Kreis Tuttlingen – hat sich das bewahrheitet?

Ich möchte es nicht auf den Euro nachrechnen müssen, aber ich bin mir sicher, dass wir bei der Größenordnung nicht ganz falsch liegen. Diese Summen entstehen durch weniger Erlöse auf dem Holzmarkt. Bei 30 bis 35 Euro Einbußen pro Festmeter ergeben sich bei 32 000 Festmetern allein beim Käferholz Mindereinnahmen von gut einer Million Euro. Und wir wissen momentan nicht, wie sich die Preise weiter entwickeln. Enorm sind auch die Folgekosten. Die Aufforstungen sind erheblich, und Neuanpflanzungen müssen lange gepflegt werden. Vor allem die Arbeiten an Kahlflächen sind sehr intensiv an Arbeit und Kosten.

Sind in diesen sechs Millionen Euro die Schäden durch den Schneebruch bereits berücksichtigt?

Nein, die bisherigen Schäden beziehen sich nur auf Ereignisse im Jahr 2018.

2019 hat für den Wald angefangen, wie 2018 geendet hat: Alles, was er nicht braucht, war dabei.

So sieht es leider aus. Es kehrt keine Ruhe im Wald ein. Da ist richtig Dampf drin.

Haben die Stürme in den vergangenen zwei Tagen Schaden angerichtet?

Nein, zumindest keine größeren. Wenn, dann nur vereinzelt. Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern halten die Bäume in der Regel aus.

Was wünschen Sie sich für einen Sommer?

Nass, verregnet und kühl wäre optimal. Das ist der einzig fromme Wunsch der Förster. Es kollidiert zwar mit der Freizeitindustrie, aber ich persönlich hoffe nicht auf Sonne pur.