„Der Graf von Monte Christo“ in der Stadthalle

Alexandre Dumas‘ „Der Graf von Monte Christo“ könnte man als den Inbegriff des Rache-Romans schlechthin bezeichnen. So wurde die zwischen 1844 und 1846 als Fortsetzungsroman für die Zeitschrift „Le Journal des débats“ erschienene Geschichte des Seefahrers Edmond Dantès, der später als Graf von Monte Christo zum Racheengel in eigener Sache wird, zur Vorlage etlicher Mantel-und-Degen-Filme. Das Münchener Tourneetheater Theaterlust bringt den weltbekannten Plot in der Dramatisierung von Sarah Silbermann und unter der Regie von Thomas Luft am Freitag, 16. Dezember, auf die Bühne der Stadthalle Tuttlingen.

Der Veranstalter verspricht zweieinhalb Stunden unterhaltsames, temporeiches Theater mit Live-Musik, humorvollen Einsprengseln und mit sieben großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern, die unzählige Rollen verkörpern. Nur wenige Wochen nach der Premiere gastiert die neueste Theaterlust-Produktion in Tuttlingen mit Anja Klawun als Mercédès und Johannes Schön als Edmond Dantès, Graf von Monte Christo. Der letzte Theaterabend des Jahres in der Stadthalle Tuttlingen beginnt um 20 Uhr. Karten sind noch im vergünstigten Vorverkauf oder an der Abendkasse zu haben.

Karten gibt es in drei Kategorien ab 24,10 Euro (inkl. Gebühren; im Wahl-Abo günstiger) bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.