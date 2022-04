Der Friede Gottes höher als alle Vernunft

Am vergangenen Sonntag haben in der Kirche Maria Königin Martin Weidner und Bernard Sanders das letzte Konzert in der Reihe „Geistliche Abendmusiken in der Fastenzeit“ gestaltet. Barocke Klänge umrahmten das Programm.

Nach einem verhaltenen Adagio ging das das Concerto D-Dur von Francisco José die Castro in pure Spielfreude über. Martin Weidner, ein regelmäßiger Gast in dieser Reihe, brillierte auf der Piccolo-Trompete. Die „Sacred Suite“ von Brendan Collins beinhaltete zwei musikalische Darstellungen von Schriftstellen aus der Bibel. Dem eher meditativen Satz zu „Was soll ich tragen vor den Herrn?“ wurde von einer energischen Auslegung des Psalms 96 „Singt dem Herrn“ mit der Spielanweisung „With Spirit“ gefolgt.

Dieser zeitgenössische Komponist aus Australien versteht es, die Synthese von schmissigen Rhythmen und ausgefallenen Harmonien zu einem interessanten und durchaus gefälligen Personalstil zu verbinden. Zwischen den Duo-Stücken spielte Bernard Sanders drei Mal eigene Kompositionen. Neben der meditativen „Eclogue und Fugue in h“ erklangen zwei Sätze aus seinem Kreuzweg, ein Präludium-und-Fuge-Paar in d über „Jesus fällt zum zweiten Mal“ und „Jesus tröstet die Frauen von Jerusalem“. Als Ruhepol und Programmmitte erklang „The Peace of God“, eine Komposition von 2010 über den Schrifttext „und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft“.

Dieser höchst aktuelle Gedanke wurde eindringlich in Tönen gefasst und endete auf dem leisesten der schönen Register der Jehmlich-Orgel. Die Bearbeitung eines Bachschen Kantatensatzes mit dem Text „Vergnügte Ruh‘, beliebte Seelenlust“ lag diesem Thema ebenfalls nicht fern und wurde sanft dahinfließend interpretiert. Für die Sonate B-Dur von Jean-Baptiste Loeillet zum Schluss griff Weidner zum Flügelhorn, die große Schwester der Trompete. Der warme und betörende Klang dieses Instruments lag der originalen Besetzung mit Horn nahe.

Zwischen ruhigen Kantilenen und virtuosen Läufen abwechselnd war das ein würdiger Abschluss zu einem gelungenen Programm, das mit anhaltendem Applaus belohnt wurde.