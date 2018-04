Der FC RW Reichenbach fährt zum SV Schörzingen

Der 25. Spieltag kann in der Fußball-Kreisliga B 2 am Sonntag eine Vorentscheidung bringen, wer sich noch Chancen auf das Erreichen des Relegationsplatzes zur Kreisliga A machen darf. In der Partie SV Schörzingen gegen FC RW Reichenbach stehen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Auch in Sachen Abstieg scheint noch nicht alles in trockenen Tüchern zu sein, nachdem dem SC Wellendingen II der Sieg über Türkgücü Tuttlingen (3:1) in eine 0:3-Niederlage umgewandelt wurde. Damit sind die Türken jetzt Drittletzter und die Wellendinger Vorletzter. Spielfrei sind der SV Böttingen und der FC Weigheim.

SV Wurmlingen II – SG Durchhausen/Gunningen (So., 13 Uhr/Vorrunde 0:5). Nach den jüngsten Ergebnissen würde ein Wurmlinger Sieg nicht überraschen.

SG Fridingen/Mühlheim – FSV Schwenningen II (1:1). In der Rückrunde will es die Spielgemeinschaft auf dem Ettenberg besser machen als in der Vorrunde im Mooswäldle. Das heißt: Sie will einen Dreier einfahren. Ein Spaziergang wird das aber nicht.

SC Wellendingen II – SG Gosheim/Wehingen II (0:3-Wertung). Die Wellendinger Reserve muss sich etwas einfallen lassen, wenn sie daheim die Punkte am Ort behalten will.

SV Schörzingen – FC RW Reichenbach (So., 15 Uhr/4:1). Das Endergebnis hat vorentscheidenden Charakter. Mit der größeren Erfahrung dürfte der SV Schörzingen den Vorrundensieg wiederholen.

Türkgücü Tuttlingen – SG Irndorf/Bärenthal (1:2). Die Türken haben nochmals „Lunte“ gerochen und wollen den Abstieg in die Kreisliga C unbedingt verhindern. Dazu ist aber am Sonntag zuerst einmal ein Dreier Voraussetzung.

VfR Wilflingen – SV Egesheim (0:0). Wenn sich die Egesheimer am Ende als Meister krönen lassen wollen, müssen sie in Wilflingen einen Sieg einfahren. Das wird aber nicht leicht.