„Der Etwas Andere Chor“ präsentiert Perlen der Filmmusik

Am Samstag, 30. April, meldet sich „Der Etwas Andere Chor“ nach der langen Corona-Zwangspause mit populären Songs aus dem Metier der Filmmusik zurück. Um 20 Uhr erklingen in der Möhringer Angerhalle unter anderem Highlights aus „Rocketman“, „James Bond 007“, „Hair“ und diversen Walt-Disney-Produktionen. Für besondere Farbtupfer sorgen talentierte Tuttlinger Nachwuchs-Vokalistinnen mit Titeln wie „Alexander Hamilton“, „Youth“ und „You’ll be in my heart“. Die Band “Four Fun” um Marco Schorer sorgt für die virtuose instrumentale Begleitung.

Die Gesamtleitung obliegt Joachim Brenn. Ganz nebenbei feiert der Chor mit seinem Konzert auch noch sein 30-jähriges Bestehen. Mit der Bistrobestuhlung wird die Angerhalle an diesem Abend nur zu maximal 75 Prozent ausgelastet sein. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Ticketbox und in der Tuttlinger Geschäftsstelle der Volkshochschule.