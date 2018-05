Der Erzbischof aus Sarajevo besucht Tuttlingen

Besuch aus Sarajevo: Vinko Kardinal Puljic, der Erzbischof von Sarajevo, ist am Mittwoch im Tuttlinger Rathaus empfangen worden. Bei der festlichen Messe an Fronleichnam am Europaplatz und der Prozession nahm er auch teil.

Seit mehr als zehn Jahren gibt es Kontakte zwischen der katholischen Kirchengemeinde Tuttlingen und der kirchlichen Gemeinde in Sarajevo, auch Vertreter der Stadt Tuttlingen waren bereits in der Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas zu Gast.

Kardinal Puljic erinnerte sich bewegt an diese Begegnungen und vor allem an die Hilfe, die aus Tuttlingen in den Aufbaujahren nach dem Bürgerkrieg und heute noch eingeht. Und die auch dringend benötigt werde, wie er ausführte: In seiner Heimat sorgen vor allem die Kirchen für ein soziales Netz und nicht der Staat. Er verwies auf die schwierige politische Situation, die die Menschen dazu bringe, in den Westen auszuwandern.

Mehr als 800 Kroaten leben in Tuttlingen, im Landkreis nahezu 2000. Zur Katholischen Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen gehört auch die kroatische Gemeinde mit Pfarrer Josip Pavlovic. So sei der Kontakt nach Sarajevo und zu Kardinal Puljic entstanden, führte der katholische Dekan Matthias Koschar aus. Unter anderem unterstützt die katholische Kirche das Bosnische Kinderheim „Egipat u Sarajevu". Die Initiative der Katholischen Kirche lässt die Spendengelder der von Ordensschwestern betriebenen Anlaufstelle für 20 verwaiste oder aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammenden Kindern zu Gute kommen. Auch das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Karl Storz bringt sich in verschiedene Hilfsprojekte ein, wie Dr. Sybill Storz sagte: „Man sieht, den Kindern an, dass sie Schlimmes hinter sich haben“, schilderte sie Eindrücke der Besuche im dortigen Kinderheim.

Kardinal Puljic ist nicht nur eine regionale Größe: Während des Bosnienkrieges soll er humanitäre Hilfe, auch unter eigener Gefährdung. geleistet haben. Durch sein Engagement für den Frieden erlangte Puljić internationale Bekanntheit. Sein letzter Besuch in Tuttlingen fand 2006 statt. (iw)