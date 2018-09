Fitness-Coach und Bestseller-Autor Patric Heizmann bringt sein in 24 Jahren erworbenes Wissen bei TV-Auftritten und in Bühnen-Shows unterhaltsam unter die Leute. Mit dem Vortrag „Meine Gesundheit – mein Kapital“ ist Heizmann am Donnerstag im Rahmen der „Erfolgsmacher“-Reihe in der Angerhalle zu Gast gewesen. Mehr als 260 Besucher haben sich von den Entertainer-Qualitäten des Freiburgers überzeugt.

„Sie werden heute von mir keine Verbote hören“, verspricht Heizmann seinen Zuhörern eingangs. „Wir wissen doch alle, wie gesunde Ernährung aussieht“: weniger Kohlehydrate, viel Gemüse und Protein, keine Angst vor Fetten – dazu Krafttraining, um durch Muskelaufbau den Grundumsatz zu erhöhen. Heizmanns Tipps sind nicht neu, aber humorvoll verpackt.

„Wir haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, hält der Fitnesstrainer fest. Deshalb vermittelt er sein Wissen nicht auf rein rationaler Ebene: „Ich spreche in Bildern, um Emotionen zu wecken.“ Seine Metaphern ziehen sich durch den ganzen Abend: der Körper als eine Stadt mit einem „Straßennetz“ aus Blutbahnen, mit „Organ-Fabriken“ wie der Leber als „Entgiftungsfabrik“, und dem Gehirn als alles koordinierendes „Rathaus“.

Die nötige Energie liefern „Muskel-Kraftwerke“: Fette verbrennen dort laut Heizmann langsam wie Briketts, Kohlenhydrate wie schnell entflammbares Papier, Alkohol gar wie Kerosin. Der hohe Blutzuckerspiegel nach dem Genuss einer Brezel löse im Gehirn einen wahren „Synapsen-Fasching aus“, werde aber von der Bauchspeicheldrüse wieder herunterreguliert, sodass das Gehirn erneut dringend Zucker fordert. „Die Achterbahnfahrt des Blutzuckerspiegels ist einer der Gründe, warum wir immer „flauschiger“ werden“, sagt Heizmann.

Heizmann fordert keinen generellen Verzicht. Er rät zu „etwas weniger Kohlehydraten“: „Ersetzen Sie einfach unter der Soße Kartoffeln, Reis und Nudeln durch Gemüse“, rät der Fitness-Coach. Fett in den Soßen sieht er dabei nicht als Problem, es treibe den Blutzucker nicht in die Höhe. Wichtige Bausteine liefere dem Körper dreimal am Tag eine Portion Protein, auch für „Haut, Haare und Nägel. Das ist Makeup von innen!“

Eier wertvolle Proteinquelle

Eier rehabilitierte Heizmann als wertvolle Proteinquelle. „Gesundheitsextremisten geben das Eigelb ihrer Katze – und die wird steinalt.“ Dabei rühre die „Eigelb-Cholesterin-Hysterie“ von einem Irrtum: Erkrankt an zuviel Cholesterin waren vor 100 Jahren „Versuchskaninchen“ nach deren Aufzucht mit Eigelb. „Das waren aber vegetarische Kaninchen!“

Als sportliche Ergänzung empfiehlt Heizmann effizientes Krafttraining. Häufig werde der Kalorienverbrauch bei Hobby-Ausdauertraining überschätzt und nach dem Sport mehr importiert als zuvor verbraucht wurde. Muskelaufbau forciere dagegen den Rund-um-die-Uhr-Verbrauch in den „Kraftwerken“. Liegestützen in Varianten für Anfänger bis zu Fortgeschrittenen demonstriert Heizmann dann auch gleich als Beispiel-Übung auf der Bühne.

„Der „innere Schweinehund“ bewacht unsere Gewohnheiten“, erklärt Heizmann. Nur starke Emotionen könnten eine schlagartige Änderung unseres Essverhaltens auslösen: „Frisch verliebt sein – nackt besser aussehen wollen – das könnte klappen“, sagt Heizmann. Für alle anderen empfiehlt Heizmann, an einem einzigen Tag pro Woche, dem „perfekten Tag“, seine Ratschläge umzusetzen. Die positiven Gefühle lösten unbewusste Verhaltensänderungen auch an den anderen Tagen aus.