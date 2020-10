Der Dia-Walk wird aufgesplittet

Um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu vermeiden, wird der Dia-Walk dieses Jahr nicht in Form einer Großveranstaltung durchgeführt, sondern in kleineren Gruppen, verteilt auf vier Samstage.

Bewegung hilft Diabetes Typ 2 vorzubeugen und kann sich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken, auch wenn man schon erkrankt ist. Der Dia-Walk ist ein auf die Belastbarkeit von Diabetiker und Nicht-Diabetiker abgestimmtes Bewegungsprogramm, das vom Runden Tisch Diabetes – Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz, den Tuttlinger Sportfreunden, Deutschen Roten Kreutz (DRK), engagierten Ärzten und vielen ehrenamtlichen Helfern organisiert wird. In der Ankündigung dazu heißt es: „Besonders in der Gruppe macht Bewegung viel Spaß und fördert das Wohlbefinden.“

Die Teilnahme am Dia-Walk ist für jeden geeignet. Alle Läufer sind willkommen: mit oder ohne Stöcke (Nordic Walker), Walker oder Rollatoren-Läufer. Der Dia-Walk findet an folgenden vier Samstagen statt: 7. November, 20. Februar, 15. Mai und am 14. August.

Der Startpunkt liegt am neuen Vereinsheim der Tuttlinger Sport-freunde in der Straße Egelsee 1. Zu Beginn und nach dem Lauf besteht die Möglichkeit einer Blutzucker- und Blutdruckmessung. Diese Messungen sind ab 13 Uhr möglich. Der eigentliche Lauf startet um 14 Uhr. Traditionell stehen mehrere Distanzen zur Auswahl. Zum Abschluss erwartet die Teilnehmer eine kleine Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen.

Die Mediziner Jürgen Schmidt und Jochen Schalk sind bei allen Terminen dabei. Jürgen Schmidt gehört seit diesem Jahr zum Runden Tisch Diabetes und ist der neue Oberarzt der Medizinischen Klinik II im Klinikum Tuttlingen. Ebenfalls bei allen Veranstalten dabei ist das DRK.