Der Biber ist in Tuttlingens Gewässer eingewandert. Unter anderem Nägelesee, der Krähenbach oder der Riedgraben gelten bereits als bewohnt. Aus diesem Grund hat sich der Umweltbeirat am Mittwoch mit dem Thema beschäftigt. Die Beraterin Bettina Sättele gab bei der Sitzung einen Überblick darüber, wie Mensch und Biber zusammenleben könnten.

Beschädigte Streuobstwiesen, angefressene Bäume und überflutete Wiesen. All das kann mit der Ansiedlung des Bibers einhergehen. Deswegen sei aus Sicht von Bettina Sättele, die das Regierungspräsidium in Sachen Biber berät, ein Bibermanagement von Nöten. Sie riet im Umweltausschuss dazu, frühzeitig sogenannte Vorsorgegebiete einzurichten, in denen die Tiere unbehelligt leben können. An anderen kritischen Punkten, an denen die Biber Infrastruktur gefährden, könne man dafür dann umso entschlossener gegen die Dämme vorgehen. Diese könnten zum Beispiel direkt ohne Genehmigung beseitigt werden – beispielsweise wenn der Rückstau Kläranlagen bedroht oder Abwasserröhren behindert. An weniger kritischen Stellen können auch nur Drainagen durch den Damm gelegt werden, ohne diesen zu zerstören, um den Wasserspiegel abzusenken. Bäume können durch Metallgitter vor Abfraß und landwirtschaftliche Flächen durch Weidezäune geschützt werden.

„Der Biber ist da und wir müssen mit ihm umgehen“, sagte Sättele. Sorge um eine rasant ansteigende Zahl der Biber in den kommenden jahren seien laut der Biberberaterin unberechtigt. Die trügen teils heftige Revierkämpfe aus, die auch dazu führen, dass die Polpulation reguliert werden. Außerdem seien höchstens zwei bis drei Junge pro Jahr die Regel. „Auf drei Donaukilometern lebt höchstens eine Familie“, so Sättele.

Neben den Konflikten, die Biber bringen können, würden diese aber auch Lebensraum für anderen Arten schaffen.