„Der Begriff ,Weihnachtsmarkt’ ist in Tuttlingen negativ behaftet“

Einen Antrag zum Thema Weihnachtsmärkte hat LBU-Stadtrat Uwe Schwartzkopf bei der jüngsten Gemeinderatssitzung eingebracht. Die Stadtverwaltung soll prüfen, was es kosten würde, einen Weihnachtsmarkt an einer zentralen Stelle auszurichten. Ihm selbst genüge allerdings auch der Adventstreff, wie es ihn in diesem Jahr erneut am Marktplatz gibt. Vielleicht könne man ihn bei einer Wiederholung mit etwas mehr Tannengrün verschönern, regte Schwartzkopf an. Oberbürgermeister Michael Beck sicherte die Prüfung der Anfrage zu.