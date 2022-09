Der Bau des Karl-Storz-Campus macht Fortschritte: Nun werden offene Fragen geklärt

Der Zeitplan für die Bauarbeiten

Die Aufstockung des Logistikgebäudes soll im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. Ein Ende der Bauarbeiten am Westtor, das die Logistik und die spätere Produktion verbindet, sowie dem Technikgebäude sind für den Sommer des nächsten Jahres vorgesehen. Es folgen bis zum Herbst 2024 die Fertigstellung des Produktionsgebäudes, des Gebäudemanagements und des Parkhauses. Mit dem Rückbau von Gebäude, die noch aus Zeiten der militärischen Nutzung des Flugfeldes in Neuhausen stehen, wird voraussichtlich ab 2025 begonnen. Bis dahin will das Unternehmen auch Klarheit gewonnen haben, wie das Logistikzentrum noch einmal erweitert wird. „Da sind wir in der Planung“, sagte Michael Tröndle, Finanz- und IT-Chef bei Karl Storz.