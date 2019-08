Der Ball rollt wieder in Südbaden

Ein Großteil der südbadischen Fußballmannschaften aus dem Kreis Tuttlingen trägt an diesem Wochenende den ersten Spieltag der neuen Saison aus.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Geisingen – FC Königsfeld (Sonntag, 15 Uhr). Für den Landesliga-Absteiger SV Geisingen beginnt die neue Spielzeit mit der Heimaufgabe gegen den letztjährigen Tabellenfünften, den FC Königsfeld. Dieser ist im Bezirkspokal unter der Woche bereits weitergekommen (5:2 gegen SG Buchenberg/Neuhausen). Nach einigen personellen Änderungen ist es für den SVG das erste Pflichtspiel der Saison, in dem es nach den Niederlagen in der Vorbereitung den ersten Sieg geben soll.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen (Samstag, 16 Uhr). Nach dem SVI-Abstieg übernahm Peter Tumler das Traineramt von Naser Berisha. Auf gute Ergebnisse in der Vorbereitung folgte das Weiterkommen im Pokal (5:0 gegen die SpFr. Schönenbach). Auch der heutige Gegner hat in der Vorbereitung kein Spiel verloren. In der offenen Partie spricht das Heimrecht für Immendingen.

SG Unadingen/Dittishausen – SG Kirchen-Hausen. Auf Tumler folgte bei der SG Kirchen-Hausen im Sommer Ewald Stihl auf der Trainerbank. Seine Mannschaft tritt am ersten Spieltag bei Aufsteiger SG Unadingen/Dittishausen an.

FV Möhringen – SV Hinterzarten (Sonntag, 15 Uhr). Die Mannschaft von Heinz Jäger strebt in dessen zweiter Saison in Möhringen ein deutlich besseres Abschneiden als vergangene Saison an. Zum Start gibt der SV Hinterzarten seine Visitenkarte beim FVM ab. Für beide Mannschaften wird es eine erste Orientierung sein, wo man nach der mehrwöchigen Vorbereitung steht. Im Rückspiel der Saison 18/19 unterlag man im März mit 1:4 in Hinterzarten, das Hinspiel endete 2:2.

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

FC Wolterdingen – FC Gutmadingen II (Sonntag, 15 Uhr). In der Relegation scheiterte der FC Wolterdingen vergangene Spielzeit am Aufstieg. Zum Auftakt ist man gegen die FCG-Reserve daheim Favorit.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV Geisingen II – FC Königsfeld II (Sonntag, 13.15 Uhr). Bei den Reserveteams der Bezirksligisten dürfen die Gäste als letztjähriger Erster als Favorit gesehen werden.

Kreisliga B 6 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen II – SG Riedöschingen/Hondingen II (Samstag, 14.15 Uhr). Das Aufeinandertreffen der beiden zweiten Mannschaften ist offen.

SG Unadingen/Dittishausen II – SG Kirchen-Hausen II. Auch die zweite Mannschaft der SG Unadingen/Dittishausen ist aufgestiegen. Starten möchte man daheim bestenfalls mit dem ersten Saisonsieg.

FV Möhringen II – SV Hinterzarten II (Sonntag, 13.15 Uhr). Auch für den FVM II beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen Hinterzarten.