Der April bricht Wetterrekorde

Wie wichtig für die Natur Regen ist, bekam man im Verlauf des Aprils zu spüren. Nahezu den ganzen Monat über, dominierten kräftige Hochdruckgebiete das Wettergeschehen in und um Tuttlingen und sorgten so für einige Wetterrekorde. Mit einer Durchschnittstemperatur von 11,6 Grad lag der April deutliche 4,1 Grad über dem langjährigen Mittel. Er war viel zu trocken. Aber von den Sonnenstunden her rekordverdächtig.

Das hat der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber anhand seiner Aufzeichnungen festgestellt. Nur 2018 war es mit 11,9 Grad noch wärmer. Die höchste Monatstemperatur wurde mit 25,8 Grad (Vorjahr 25,6 Grad) am 17. April erreicht, was laut Hieber ein sehr früher Zeitpunkt gewesen sei. Die kühlste Temperatur lag bei -4,5 Grad (Vorjahr -2,9 Grad), gemessen am 2. des Monats. Dauerfrost gab es keinen.

Mit 300,8 Sonnenstunden (Vorjahr 161,1 Stunden) wurde ein neuer April-Sonnenscheinrekord aufgestellt. Der bisherige Rekord mit 265,7 Sonnenstunden vom April 2011 wurde deutlich überboten.

Vom 29. März bis zum 27. April fiel ganze 29 Tage kein einziger Tropfen Niederschlag und sorgte so für die bislang längste Trockenphase seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891. Eine Wetterumstellung sorgte jedoch ab dem 28. April bis zum Monatsende für das so dringend benötigte Nass.

Die Gesamtniederschlagsmenge erreichte mit 14,2 Litern pro Quadratmeter (Vorjahr 66,4 L/qm) nur 23,7 Prozent (Vorjahr 114,5%) der normal üblichen Menge. Aufgrund der am Monatsende noch gefallenen Niederschläge bleibt die bislang geringste April-Niederschlagsmenge vom Jahr 1893 mit nur 3,0 L/qm weiterhin bestehen.

Der Wind war überwiegend gemäßigt, an einigen Tagen aber auch ziemlich lebhaft unterwegs. Hierbei wurde die höchste Windgeschwindigkeit mit 59,6 Stundenkilometern (Windstärke 7) am 21.April erreicht.

„Die Vorhersagen und die Aussichten gestalten sich derzeit schwierig, da schon seit Wochen und auch weiterhin noch sehr viele Wetterdaten von Flugzeugen aufgrund der Corona-Pandemie zum Erstellen der Wettermodelle fehlen“, sagt Hieber. Eine zuverlässige Vorhersage zur Wetterentwicklung über Wochen hinweg ist schlichtweg nicht möglich, schon gar nicht wie der Sommer in diesem Jahr ausfallen wird.