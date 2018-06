Depot eröffnet, Sternenbäck kündigt neue Filiale an

Endlich finden Tuttlinger in der Innenstadt auch all die Dinge, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie brauchen: Depot hat eröffnet. Und gleich gegenüber kündigt eine Bäckerei Neuigkeiten an.

Die Filiale der Deko- und Einrichtungskette am Marktplatz war am Eröffnungstag gut besucht. Auf 611 Quadratmeter und zwei Stockwerken finden Deko-Fans vom Kerzenhalter bis zum Gartentisch jetzt so ziemlich alles. Depot ist unter der Woche von 9 bis 20 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Sternenbäck will ins „Cult“

Auch für das ehemalige Bekleidungsgeschäft „Cult“ am Marktplatz gibt es einen Interessenten: Die Sternenbäck GmbH mit Hauptsitz in Hechingen will eine Filiale mit Café und Außenterrasse eröffnen. Ein Bauantrag liegt vor, noch sind die Verträge aber nicht unterschrieben. Mit Blick auf die Sanierung der Fußgängerzone müssten noch einige Punkte, wie die Außenbestuhlung, geklärt werden, sagt Citymanager Alexander Stengelin.

Noch offen ist auch, was mit der Filiale des Sternenbäcks in der Bahnhofstraße geschieht. Ob sie weitergeführt wird, wenn die Eröffnung am Marktplatz klappen sollte, hängt vom Mietvertrag ab. Ein weiterer Neuling ist ein türkischer Supermarkt in den Tuttlinger Höfen. Ein Bericht über die Eröffnung folgt.