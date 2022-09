Deponien und Wertstoffhöfe sind zeitweise geschlossen

Die Deponien und Wertstoffhöfe im Landkreis Tuttlingen sind am 28. September und 7. Oktober zumindest zeitweise geschlossen. Am Mittwoch, 28. September, findet beim Landratsamt Tuttlingen vormittags die jährliche Personalversammlung statt, sodass die Deponien Talheim und Aldingen sowie der Wertstoffhof in Tuttlingen erst um 13.30 Uhr öffnen werden. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deponien und Wertstoffhöfe nehmen an der Personalversammlung teil. Am Freitag, 7. Oktober, findet eine interne Veranstaltung des Landratsamts Tuttlingen statt, weshalb an diesem Tag alle Deponien und Wertstoffhöfe im Landkreis Tuttlingen geschlossen bleiben.