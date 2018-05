Deponie Talheim: Lange Wartezeiten am Brückentag

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Tuttlingen warnt vor langen Wartezeiten am Abfallzentrum in Talheim/Tuningen am kommenden Brückentag, Freitag, 1. Juni. „Planen Sie die Anlieferungen am besten an den regulären Arbeitstagen unter der Woche ein und meiden Sie die Anlage an solch beliebten Anliefertagen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Erfahrung der vergangenen Wochen habe gezeigt: Viele wollen an Brückentagen ihren Müll loswerden. Das erhöhte Anlieferaufkommen führt dazu, dass bei der Anlieferung mit Warte- und Abfertigungszeiten von bis zu eineinhalb Stunden gerechnet werden muss.

Die regulären Öffnungszeiten des Abfallzentrums in Talheim unter der Woche sind von Montag bis Freitag. 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr. Bei Anlieferungen außerhalb von Brückentagen gibt es in der Regel geringe bis keine Wartezeiten am Abfallzentrum Talheim/Tuningen.