Denkingen schiebt sich auf Platz zwei vor

Die FSV Schwenningen hat am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 ihre Tabellenführung mit einem 7:1-Sieg gegen den bisherigen Zweiten SpVgg Trossingen II ausgebaut. Der FSV Denkingen ist jetzt nach dem 5:0-Heimsieg über den SV Wurmlingen Zweiter, vor dem SV Seitingen-Oberflacht, der mit einem 4:1-Erfolg aus Wehingen in die Baar heimreiste. Das Kellerduell zwischen FV Fatihspor und SV Egesheim endete 2:2. Die SG Fridingen/Mühlheim war spielfrei.

SV Tuningen – SV Renquishausen 4:2 (1:1). - Tore: 0:1 (28. Minute) Marius Dreher, 1:1 (35.) Can Stegmann, 2:1 (50.), 3:1 (55.) beide Alexander Wipf, 3:2 (70.) Marius Dreher, 4:2 (81.) Can Stegmann. - Schiedsrichter: Can Göksu (Krauchenwies). - Zuschauer: 90. Es war kein gutes Spiel. Auf dem harten Ausweichplatz taten sich beide Mannschaften schwer. Hüben wie drüben gab es viele Ballverluste. Sechs Minuten vor dem Ende setzten die Gäste durch Florian Beck einen Freistoß an den Pfosten.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Egesheim 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 (15. Minute) Komarov Waceslav, 1:1 Mikail Catal, 1:2 (60.) Tim Dreher, 2:2 (62.) Ümüt Öztürk. - Schiedsrichter: Wolfgang Waldert (Bronnen). - Zuschauer: 20. Man sah, dass beide am Ende der Tabelle stehen. Die Partie hatte keinen Sieger verdient. Beim Gast war man enttäuscht, dass man eine zweimalige Führung nicht halten konnte.

FSV Denkingen – SV Wurmlingen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 (35. Minute) Andreas Dressler, 2:0 (39.) Andreas Patzak, 3:0 (58.) Maxim Diez, 4:0 (71.) Dennis Hermle, 5:0 (83.) Sven Burkert. - Schiedsrichterin: Sabine Förster (Hechingen). - Zuschauer: 110. In der ersten halben Stunde hielt Wurmlingen gut mit und gestaltete das Spiel offen. Mit dem 3:0 der Platzherren gaben sich die Gäste auf. Der Sieg ist selbst in dieser Höhe verdient. Die junge Schiedsrichterin bot eine starke Leistung.

VfL Nendingen – SV Kolbingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 (35. Minute) Ralf Sigrist, 0:2 (60.) Jannik Braun. - Schiedsrichter: Holger Bitzer (Dotternhausen). - Zuschauer: 100. - Besonderes Vorkommnis: VfL Nendingen vergibt in der 80. Minute einen Foulelfmeter. In einem von beiden Seiten guten Spiel nahmen die Gäste nicht unverdient die Punkte mit auf den Heuberg. Nendingens Torwart Wiedersich verhinderte zum Schluss noch eine höhere Niederlage.

FC Frittlingen – SC 04 Tuttlingen II 1:2 (0:0). - Tore: 0:1 (52. Minute) Fatih Bastuglu, 1:1 (70.) Philipp Hauser, 1:2 (88.) Kebba Drammeh. - Schiedsrichter: Heiko Abend (Villingendorf). - Zuschauer: 200. - Besondere Vorkommnisse: Gelbrote Karte gegen Frittlingen (88.). Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gästen. Das 0:0 schmeichelte den Gastgebern. Im zweiten Durchgang waren sich beide eher ebenbürtig. In der Schlussphase vergaben beide Mannschaften noch gute Einschussmöglichkeiten.

FSV Schwenningen – SpVgg Trossingen II 7:1 (2:0). - Tore: 1:0 (27. Minute) Dogukan Albayrak, 2:0 (32.), 3:0 (56.) beide Dimitri Bärwald, 4:0 (61.) Sladjan Janovic, 5:0 (65.) Yasin Ulus, 6:0 (66.) Dimitri Bärwald, 7:0 (74.) Michail Tsamourlidis, 7:1 (86.) Harry Braun. - Schiedsrichter: Michael Hetzel (Aldingen). - Zuschauer: 150. In der ersten Hälfte hielt die Trossinger Reserve ganz gut mit. Nach Wiederanspiel ging den Gästen die Luft aus und die FSV Schwenningen zog ein schnelles Spiel auf. Am Ende wäre sogar ein noch höherer Sieg möglich gewesen. Überragender Spieler war Bärwald mit drei Treffern.

TV Wehingen – SV Seitingen-Oberflacht 1:4 (1:1). - Tore: 1:0 (10. Minute) Basiru Leigh, 1:1 (11.) Maurizio Colucci, 1:2 (55.) Tobias Steri, 1:3 (60.), 1:4 (90.) beide Christian Rottler. - Schiedsrichter: Raimund Geiger (Dornhan). - Zuschauer: 80. Nach den ersten 45 Minuten sah es nicht nach einer Heimniederlage aus, wenn auch die Gäste die Wehinger Führung postwendend ausglichen. Als die Gäste aus der Baar aber innerhalb von fünf Minuten aus dem 1:1 ein 1:3 machten, bekamen die Seitinger Oberwasser. Das schlechte Abwehrverhalten der Einheimischen nutzten die Gäste gnadenlos aus.