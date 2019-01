Den Rassisten keine Chance geben

Beim Vortrag des Spiegel-Journalisten Hasnain Kazim ist am Dienstagabend im kleinen Saal der Tuttlinger Stadthalle viel und laut gelacht worden. Der 44-jährige berichtete davon, wie er zwei Jahre lang konsequent alle an ihn gerichteten Hassnachrichten beantwortet hat und las dabei Auszüge aus seinem Buch „Post von Karlheinz“ vor.

Eigentlich hatte Kazim gar nicht vor, ein Buch über Hassmails zu veröffentlichen. Erst nachdem ein Kollege beim Spiegel ihm gegenüber bekräftigt, dass man den besorgten Bürgern auf Augenhöhe begegnen müsse, nahm sich der Journalist vor, jede Nachricht zu beantworten – und zwar angepasst an das Niveau der Schreiber und auf humorvolle Weise.

Dabei entstanden schräge Dialoge, die im Idealfall dem rassistisch lospolternden Schreiber den Spiegel vorhalten. Trotz der zum Teil menschenverachtenden Beleidigungen, die Kazim als Reaktion auf seine Artikel an den Kopf geworfen werden, animieren die Gesprächsverläufe zum Lachen. Auch für das Publikum in der Tuttlinger Stadthalle erweist es sich als Glücksfall, dass Kazim aus den Dialogen ein Buch gemacht hat.

Die Zuhörer lachten herzhaft mit dem Autor über das mangelnde Ironie-Verständnis der Schreiber, das wohl mit dem engen Weltbild einhergeht. Kazim erklärt, dass man seiner Erfahrung nach „bei etwa einem Viertel der Hassmail-Schreiber etwas erreichen“ könnte. Der Rest zeige sich völlig unzugänglich und jedem noch so gutem Argument gegenüber verschlossen.

Gesellschaftlicher Ton wird rauer

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde der Ton etwas ernster. Kazim äußert sich mit Blick auf die Zukunft pessimistisch und bemängelt, „dass wir in einer Zeit leben, in der Argumente nichts mehr zählen“ und das politische Klima rauer geworden sei. Dennoch sei es wichtig, „den Mund aufzumachen, wenn Leute sich in unserem Umfeld rassistisch äußern.“

Wie schon in seinem Buch gelang es Kazim, sich dem ernsten Thema Rassismus durch Humor anzunähern und doch gleichzeitig zum Nachdenken zu animieren. Den lustigen und zugleich lehrreichen Abend wird kein Besucher so schnell vergessen.