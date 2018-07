„Den Honberg barrierefrei zu machen, ist unmöglich"

Für gehbehinderte Gäste, die den Fußweg von der Buswendeplatte bis zur Ruine nicht schaffen, haben die Festivalveranstalter in Kooperation mit dem DRK einen speziellen Transportdienst eingerichtet. Dafür können sich die Besucher (auch für nächstes Jahr) schon beim Kartenkauf in der Ticketbox anmelden. „Wir bringen unsere Fahrgäste vom Berg herunter, wenn sie es möchten. Das kann schon vor Konzertende sein, aber auch um Mitternacht“, berichtet Wolfgang Höger vom DRK.

Vor einigen Jahren gab es in Eingangsnähe zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Diese wurden jedoch inzwischen ganz bewusst abgeschafft – denn so hatten nur die ersten zwei Gäste hatten eine Parkmöglichkeit. Die anderen nur das Nachsehen. Mit dem Fahrdienst des DRK können nun weitaus mehr Menschen mit einer Behinderung auf den Berg gebracht werden – die dieses Angebot gern nutzen.

Das entspricht übrigens ganz den Wünschen der Betroffen: Vor zwei Jahren hatten die Tuttlinger Hallen eigens zu einem Gespräch eingeladen, in dem eine Delegation von Behinderten Menschen ihre Wünsche und Bedürfnisse darlegten. „Ich bin sehr froh, dass wir das umsetzen konnten. Wir haben regelmäßig Besucher mit Rollstuhl, die aus Freiburg hierher kommen, weil man so gut umsorgt wird", erzählt Tuttlinger Hallen-Chef Michael Baur. „Den Honberg barrierefrei zu gestalten, ist natürlich nicht möglich, aber wir versuchen, den Besuchern das Leben so leicht wie möglich zu machen."

Sie verfolgen die Konzerte ganz vorne, geschützt von sogenannten Crash Barriers, damit das dahinterstehende Publikum nicht nach vorne drängen kann. Das WC auf dem Konzertgelände ist nicht barrierefrei, jedoch das im Eingangsbereich. Die Mitarbeiter öffnen jederzeit den Durchgang hinter dem Festivalzelt, so dass niemand mit dem Rollstuhl den weiten Weg durch den Biergarten in Kauf nehmen muss. Übrigens: Der DRK-Transfer ist zwar deutlich kostspieliger als der Bus-Shuttle, die Besucher mit Rollstuhl bezahlen aber trotzdem nur zwei Euro.