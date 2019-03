Demon’s Eye lassen in Tuttlingen Welthits von Deep Purple aufleben

Sie haben es geschafft und die Zuschauer in die rockigen Siebziger zurückversetzt – die Coverband Demon’s Eye. Stimmgewaltig, lautstark aber immer mit viel Gefühl an den Instrumenten und in der Stimme ließen die Musiker die Glanzzeiten von der originalen Rockband Deep Purple in der Tuttlinger Stadthalle am Samstagabend aufleben.

Mehr als 350 Rocker feierten mit der Band das englische Original und deren Welthits wie „Smoke on the water“ oder „Child in time“. Aber auch Klassiker von Rainbow wie „Tarot Woman“ packte Demon’s Eye aus. Die Rock-Fans schwitzten auch da. Kein Wunder, denn schließlich rief das Gründungsmitglied von Deep Purple, Ritchie Blackmore, die britische Band ins Leben. Egal welche der beiden Bands sie coverten, Hard Rock und Heavy Metal hatte die Stadthalle bei der „The Purple Rainbow Tour 2019“ fest im Griff. Die Gitarrenriffs passten genauso wie das rockige Outfit der Musiker und das Bühnenbild.

Mit Zugaben wie „Highway Star“ endete ein impulsives Konzert, bei dem Demon’s Eye einer Tribute-Band auf ganzer Linie gerecht wurde.