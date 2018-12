Dem Strauchler soll der Sturz des Spitzenreiters folgen

In der Handball-Württembergliga der Frauen steht am letzten Spieltag in diesem Jahr eine Top-Partie an: Der Dritte von der HSG Fridingen/Mühlheim erwartet den Tabellenführer TV Reichenbach, der nach zwölf Spieltagen noch ohne Niederlage ist. Die Männer-Landesligisten tragen zeitgleich Heimspiele gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel aus. Der TV Neuhausen/E. II gastiert beim TV Aixheim und die SG Ober-/Unterhausen gibt bei der HSG Rietheim-Weilheim seine Visitenkarte ab. Die Frauen der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen wollen gegen die HSG Winterbach/Weiler in der Landesliga ihre Siegesserie ausbauen.

Württembergliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim – TV Reichenbach (Samstag, 19 Uhr; Sporthalle Mühlheim). Der Gast aus Reichenbach hat die Hinrunde unbesiegt überstanden. Neben elf Siegen musste der TV sich lediglich mit der Donautal-HSG die Punkte teilen, als es am zweiten Spieltag nach 60 Minuten 24:24 stand. „Ich habe ein gutes Gefühl für das Spiel. Wir sind gut drauf“, sagt HSG-Trainer Frank Rohrmeier, der der mentalen Einstellung große Bedeutung für die anstehende Partie beimisst. „Darauf wird es ankommen, wie auch schon beim 30:29 gegen Deizisau-Denkendorf. Zudem müssen wir unser Spiel durchbringen, so wenige Fehler wie möglich im Aufbauspiel machen und das Tempospiel von Reichenbach nicht zulassen.“

Die Offensive der Reichenbacherinnen hat zahlreiche Qualitäten. Neben dem schnellen Spiel sind dies der wurfgewaltige Rückraum und das starke Eins-gegen-Eins-Verhalten. „Der TVR wird mit viel Selbstvertrauen anreisen und die Tabellenführung ausbauen wollen“, sagt Rohrmeier. Reichenbach siegte in den meisten Spielen deutlich. In vier der vergangenen fünf Begegnungen erzielten die Gäste mindestens 31 Treffer, was das Torverhältnis von 348:252 widerspiegelt. Nur die Offensive der Donautal-HSG (357 Treffer) war erfolgreicher. Dafür stellt Fridingen/Mühlheim die etwas schwächere Defensive (298).

Landesliga Männer

TV Aixheim – TV Neuhausen/E. II (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle Aldingen). Auf den Aufsteiger wartet die nächste ambitionierte Mannschaft aus der Spitzengruppe. Nach dem 27:30 bei der viertplatzierten SG Ober-/Unterhausen ist eine Woche später der Zweite in Aldingen zu Gast. Die Neuhausener Reserve hat zehn von 14 Spielen für sich entschieden. In der harzfreien Aldinger Sporthalle wartet auf die Gäste aber eine vermutlich anspruchsvolle Aufgabe. Die Grün-Weißen zeigten schon gegen Ober-/Unterhausen eine akzeptable Leistung und wären durchaus in der Lage, gegen eine der besten Mannschaften der Liga zu gewinnen. So klar, wie es das Hinspielergebnis (20:26) andeutet, dürften die Rollen nicht mehr verteilt sein.

HSG Rietheim-Weilheim – SG Ober-/Unterhausen (19.30 Uhr; Kreissporthalle Tuttlingen). Die HSG wird im letzten Spiel des Jahres mit einer breiten Brust antreten. Das jüngste 25:23 beim TSV Köngen war im Abstiegskampf ein Zeichen an die Konkurrenz. Der Gegner aus Ober-/Unterhausen wird keine Punkte verschenken wollen, um selbst weiter gute Möglichkeiten auf die Meisterschaft zu haben. Der Abstand zu Spitzenreiter HSG Albstadt (23:5) beträgt nur drei Punkte. Die HSG kann dem favorisierten Gast durchaus gefährlich werden. Seit dem Trainerwechsel von Dirk Salmen zu Martin Bauer sind die Gastgeber torgefährlicher geworden. In den Spielen Herrenberg (29:18), Reutlingen (28:33) und Köngen (25:23) erzielte Rietheim-Weilheim im Schnitt 27,3 Tore pro Spiel. Zuvor lag der Schnitt darunter.

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Winterbach/Weiler (Samstag, 20 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle Tuttlingen). Daheim wird die HSG NTW versuchen, den Schwung der vergangenen Wochen in das letzte Spiel des Jahres mitzunehmen. Die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen. Die HSG Winterbach/Weiler, mit 14:12 Punkten Tabellensechster, liegt einen Platz hinter dem Heimteam. Allerdings ist der Abstand bei fünf Punkten schon groß. Die Gastgeberinnen werden sich für die 22:27-Niederlage aus der Hinrunde revanchieren wollen.